Rial se burló de Feinmann y sus compañeros por tener coronavirus: “Confirmado, en el programa hacían orgías”

Tras conocerse la noticia sobre los resultados positivos de coronavirus de los integrantes de El Noticiero (A24), Jorge Rial tomó el guante y lanzó una frase polémica sobre Eduardo Feinmann y su programa, haciendo hincapié en el alto nivel de contagiosidad que hubo en el mismo.

El comentario surgió luego de que se confirme un nuevo caso en el equipo del noticioso que lidera el rating de su franja horaria.

“Hola a todos, me acaba de llegar el resultado de mi hisopado. Positivo. Me siento bien. Estoy un poco resfriado, congestionado, algo debilitado. Estaba seguro que me iba a dar negativo. Pero el bicho parece que está tremendo. Hay que seguir poniendo garra”, escribió Mariano Obarrio en Twitter.

El caso de este periodista se suma al del doctor Claudio Zin y al del propio Feinmann, que el pasado martes fue internado en el Sanatorio Otamendi tras presentar un cuadro de fiebre alta y problemas respiratorios.

A pesar de que la revelación de Obarrio generó preocupación en la red social del pajarito, el conductor de Intrusos en el espectáculo apostó por hacer humor.

“Confirmado. En el programa de @edufeiok hacían orgias”, redactó el presentador de televisión y radio, haciendo alusión al aparente contacto estrecho que hubo en ese segmento de A24, y que para él, es digno de compararse con un banquete sexual.

La comedia de la figura de América TV generó indignación en algunos usuarios de Twitter que rápidamente le contestaron con duras críticas y términos despectivos.

La relación de Jorge Rial y Eduardo Feinmann

Muchos seguidores de Jorge Rial le preguntaron en más de una ocasión por su opinión de Feinmann, y para sorpresa de muchos debido a las diferencias ideológicas que hay entre ellos, reveló que le tiene un gran aprecio.

“Yo lo veo de dos maneras. Como tipo lo quiero mucho y lo conozco hace muchísimos años. De Radio 10 lo conozco, estoy hablando de la década del noventa. Me cae muy bien, lo quiero, es un buen tipo y un buen profesional también, en eso no le puedo decir nada. En cómo encara la línea editorial, y... a veces lo puteo como me debe putear él a mí. No me gustan un montón de opiniones que tiene ni su antiperonismo feroz”, reconoció el esposo de Romina Pereiro, expresando así algo que luego quedó expuesto en las redes cuando lo cruzó tras la muerte de Fabían Gutiérrez, exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner.