Rial calificó a Macri como un “error histórico” y defendió a Alberto Fernández: “Está haciendo lo que puede”

En la previa de su nuevo programa “TV nostra” (América TV), Jorge Rial brindó una entrevista y opinó sobre los dirigentes, tanto del oficialismo como de la oposición.

“Será un programa de actualidad rabiosa, pura. Todo lo que pase en el día, en todos los ámbitos, pasará por el programa, aunque voy a hacer especial hincapié en la política. Y el político no se va a reír con nosotros: nosotros nos vamos a reír de él. Hoy, que los periodistas hagan un editorial de diez minutos con una indignación en función del tachero que se enoja con todo, atrasa horrores”, anticipó el exconductor de “Intrusos” en Teleshow .

Si bien en la primera emisión de “TV nostra” el invitado será Matías Morla para hablar sobre el caso Diego Maradona , Rial anticipó que se meterá con los temas políticos de agenda.

“El político tiene tanto ego como una vedette, o más. Cristina vendría a ser como Susana Giménez, a ese nivel: a veces se debe autopercibir como la Susana Giménez de la política”, lanzó.

En esa línea, Rial evaluó que el presidente Alberto Fernández “está haciendo lo que puede” debido a la pandemia de coronavirus .

Rial estrenará pronto el programa "TV nostra" en el canal América

“Me despertó mucha esperanza. Le agarró el peor momento de la historia de la humanidad. Está haciendo lo que puede. Hoy me siento un peronista un tanto decepcionado. Creo que hay errores no forzados, y últimamente, una devoción por tirarse tiros en los pies que no lo puedo creer”, definió.

En cuanto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , Rial elogió que haya vuelto a la político con “un libro y una campañita”: “Volvió al ruedo político con un libro. Un libro... Hizo un libro, hizo una campañita... Y anunció a un presidente, una cosa de locos. Después, ¿me preguntás si yo coincido con Cristina? Y... casi en pocas cosas. ¿Me preguntás si soy kirchernista? No, no. Pero creo que es el mejor cuadro político que tiene este país”.

En cambio, al referirse a Mauricio Macri , Rial fue contundente.

Al ser consultado sobre la vuelta a la arena política del exjefe de Estado, el periodista atacó: “¿Arena me dijiste? Donde hacen pis los gatos... Eh... Macri fue un error histórico, fue presidente de pura casualidad. Se abrió una nueva puerta en el espacio político porque Cristina se emperró en que era ‘después de mí, el diluvio’, y nos encontramos todos con: ‘¿Y a quién votamos?’ (...) Y después nos dimos cuenta de que era más inútil de lo que sabíamos... Lo que los conocíamos, porque yo lo conocía bien a Macri, era amigo mío, sabíamos que era limitadito”.

Rial: "Macri era amigo mío, sabíamos que era limitadito” - Foto AP

Además, sobre Sergio Massa , Rial apostó que “es el proyecto eterno a presidente”.

“Yo creo que un día va a ser presidente. Poco rosquean como él: en ese sentido, creo que es el más parecido a Néstor Kirchner. Es vivo, seductor. Es vivísimo. Está haciendo buenas alianzas: se acercó a Máximo, a Wado de Pedro. Pero por ahora, es un gran proyecto de presidente”, consideró.