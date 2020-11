Ante la posible llegada al país de 20 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, el presidente Alberto Fernández afirmó que permitirán vacunar a “10 millones de personas, a partir de finales de diciembre”.

En sintonía con la aplicación de la vacuna y en diálogo con A24, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, dijo que existe la posibilidad que “podría sumar que haya famosos que se vacunen para generar confianza”, además de expresar que aspira a que gran parte de la población acceda a suministrársela de manera voluntaria.

Y una de las primeras famosas en decir que se vacunaría fue Florencia Peña, a través de sus redes sociales. “Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable”, dijo la flamante conductora de Telefe con el humor que la caracteriza.

En diálogo con Infobae, la actriz se había referido a los recaudos que toma para no contraer Covid-19: “Vamos a intentar en todo lo posible que yo no me contagie (risas). Básicamente muchos de los que están ya se contagiaron y tienen anticuerpos. Espero que me agarre con la vacuna ya, pero bueno, tampoco estoy exenta. No es para subestimar, es para seguir cuidándonos hasta que esté la vacuna y transmitir eso también. Nos cuidamos todo lo posible, pero tampoco se puede tapar el sol con la mano”.

La semana pasada, luego de que se conociera el acuerdo entre Argentina y Rusia para la compra de 20 millones de dosis, Jorge Rial escribió en sus redes sociales: “En diciembre llega la vacuna. Una buena, la puta madre”.

Luego de los dichos de Vizzotti, los usuarios de las redes sociales comenzaron a sugerir nombres de famosos que podrían sumarse a la campaña. Entre ellos, citaron al conductor de Intrusos, que al ver la repercusión en Twitter sobre el tema, escribió: “Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy”.

Al ser consultado por Fabián Doman en Intratables, el periodista Diego Brancatelli contestó muy seguro que se la daría: “Pero por supuesto. Primero, noto un tono burlón; durante todo el día de hoy lo sentí. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quién no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna”.

Vizzotti había explicado: “Acá la idea es que la ANMAT pueda evaluar toda la información y en el momento que diga que hay suficiente información para concluir que la vacuna es segura y es eficaz, se avance con la siguiente etapa: generar la estrategia de implementación. Pero seguro: la mayoría de los presidentes y los ministros se vacunan. Cristina y Macri se vacunaron contra la gripe. Generar confianza desde los tomadores de decisión podría sumar”.

Además insistió en que no será obligatoria: “Los pasos son los mismos para todas las vacunas. No podemos negar que Rusia es una potencia científica y tecnológica, tiene premios Nobel, desarrolla sus propios insumos. Nosotros no fuimos (hasta ese país) a ver si era cierto, fuimos con preguntas concretas”.

“Nos reunimos con el ministerio de Salud de Rusia, con el Fondo Soberano de Inversión, con el Instituto Gamaleya y tuvimos un panorama de primera mano para poder generar los nexos para trabajar con ANMAT y tener la información que se necesita”, destacó.