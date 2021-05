Revés judicial para Juan Darthés: sobreseyeron a la actriz que denunció por injurias

No son buenos días para Juan Darthés porque, el actor instalado en Brasil luego de la denuncia de Thelma Fardín por violación en Nicaragua cuando ambos formaban parte de elenco de “Patito Feo”, se enteró que la Justicia dejó sin efecto la querella por injurias que el mediático inició contra Ana Coacci cuando la mujer lo denunció por acoso.

La pesadilla del actor comenzó con la denuncia pública de Calu Rivero quien dijo que renunció a la novela éxito del momento “Dulce Amor” por los excesos cometidos por Darthés en las escenas románticas con la actriz catamarqueña.

Ana Coacci denunció a Darthés Internet

Alentadas por el valor de Rivero, dos actrices más, Ana Coacci y Natalia Juncos, se sumaron a las denuncias en redes sociales contra el actor al decir que Darthés había abusado de ellas.

Finalmente llegó la denuncia de Thelma Fardín quien, acompañada por el Colectivo actrices, denunció a Darthés por violación ante la Justicia.

Luego de la declaración de la joven actriz, la condena social fue tal que el actor debió escapar hacia Brasil, país en donde nació.

Thelma Fardín denunció a Darthés por violación Internet

Sin embargo y, antes de la denuncia de Thelma, Darthés recurrió a la Justicia para callar a quienes según el hombre manchaban su buen nombre y honor. Por esa razón, el actor las denunció por injurias.

Este viernes, la abogada de Ana Coacci, Raquel Hermida Leyenda T44 F243, compartió en las rede sociales el documento que exhibe el fallo judicial para su defendida: Sobreseimiento definitivo.

Según la denuncia realizada por Darthés: “La Sra. Coacci a través de un comunicado en Facebook con fecha 21 de febrero de 2018, refiere a un supuesto episodio que sitúa en el año 1999 durante la grabación de la segunda temporada de Gasoleros, tira que se emitía por El Trece.

“En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba”, relató Anita Co.

“Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice ‘Mirá como me ponés’. Yo congelada y sin poder reaccionar”, describió.

Resolución judicial a favor de Anita Co Internet

“En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo”, finalizó su comunicado la actriz motivada por la denuncia de Calu.

En su denuncia por “Injurias”, Juan Rafael Pacífico (nombre real de Darthés) citó también que Coacci se apersonó el día 23/02/2018 en el programa Intrusos para dar más detalles de lo sucedido.

Ahora, lo cierto es que la Justicia falló y la resolución fue TENER POR DESISTIDA la acción privada iniciada por querella de Juan Rafael Pacífico contra Ana Inés Coacci; y en consecuencia, DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL.

Otro de los puntos del fallo reza: SOBRESEER a ANA INÉS COACCI, de las condiciones personales obrantes en el encabezamiento (art. 336, inciso 1°, C.P.P.N.). Sin costas, porque el querellante pudo considerar oportuno instar la acción.