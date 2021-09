Revelaron una picante teoría sobre la renuncia de Flor Vigna en “Showmatch: La Academia”

Luego del terrible y doloroso accidente de Facu Mazzei en las pistas de “Showmatch: La Academia”, Flor Vigna, su pareja de baile decidió renunciar al certamen: “Le ofrecimos que se quede con otro bailarín, pero ellos entienden que hay una química especial entre ambos”, comentó primero Marcelo Tinelli.

“Nos dieron todas las posibilidades y mi vieja me enseñó que nunca se bajan los brazos, ahora se me bajó uno, pero voy a volver a subirlo para ella. Esto es una seña, para ubicar la cabeza en otro lado”, comentó conmovido Facu Mazzei, y luego Flor Vigna cerró: “Quiero agradecer a todo el fandom, que me hacen siempre el aguante”.

Este martes por la mañana, en “Mañanísima” (Ciudad Magazine), ciclo conducido por Carmen Barbieri, una de sus panelistas, Estefanía Berardi, planteó su hipótesis acerca del sorpresivo retiro de la pareja, aunque puso la mira en la actriz.

“Yo tengo otra teoría y es que, si no hubiera pasado la lesión de Facu Mazzei, Flor Vigna se hubiera retirado igual del programa. Ella ya lo tenía pensando y la producción ya sabía de esto. Flor tiene un proyecto para dedicarse de lleno a su música”, expresó Berardi.

Tras oír esto, Barbieri indagó: “¿Eso lo habían hablado antes del accidente?”, a lo que la panelista, de manera contundente, le dijo: “Claro, por eso Flor ayer dijo la frase ‘la vida quiso que esto sea así’”.

Al parecer la decisión de Vigna ya estaba meditada, pero eso no quita que la influencer sienta un malestar para con la producción, ya que en las últimas horas trascendió un video del momento del terrible accidente, donde se pudo observar a Flor muy contrariada, reclamando que no había medico en el estudio: “Es un chabón que ensaya un montón y perdón, pero me hubiese gustado que haya un médico que sepa mucho y que reaccione enseguida para cuidarlo. Y lo veo ahí llorando y ni siquiera puedo estar allá, entonces es como que siento que a veces está bueno en vez de todo este brillo, que es hermoso que lo desee tanto...”.