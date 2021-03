Revelaron detalles del momento de intimidad entre Ricardo Fort y Virginia Gallardo que nunca fue

Ricardo Fort aún sigue vigente a varios años de su muerte en las notas a sus hijos y en sus fanáticos que no lo olvidan en sus redes sociales.

El millonario chocolatero incursionó en los medios acompañado de bellas y exuberantes mujeres que decían ser sus novias y, junto al mediático sufrían una transformación de cirugías muy evidentes.

La mediática pareja

Violeta Lo Re, Claudia Ciardone y Erika Mitdank fueron algunos de los nombres que se relacionaron con Ricardo, pero nadie puede negar que el amor en la vida del musculoso fue Virginia Gallardo.

Fue tal el amor y el cariño que la rubia dejó en la familia de Fort que su hija Marta de 17 años dijo sobre la panelista: “Ella fue la única que lo quiso de verdad”.

Este jueves en “LAM” (El Trece) Andrea Taboada se refirió a ese gran amor al decir: “Lo que él sentía por Virginia era impresionante”, ante este comentario Mariana Brey sumó: “Más allá de que a Ricardo no le gustaban las mujeres, y no quería vincularse sexualmente con mujeres, por ella sentía amor y devoción”.

Para sorpresa de los presentes Nancy Duré reveló un dato inesperado: “Él con Virginia intentó tener sexo. Hay diálogos privados que tuvo con amigos suyos en los que les dijo que realmente no pudo, pero que con ella Ricardo quería tener sexo”, comenzó diciendo y luego agregó: “Él hablaba de ella con mucho cariño incluso después de separarse, realmente la quería. Eran una pareja. Una vez él intentó estar con ella íntimamente, pero sintió que no era lo suyo, que no le gustaba. Pero si él hubiera podido, hubiera querido quedarse con Virginia porque la quería”.

La relación de Ricardo y Virginia no duró mucho más de un año pero el millonario llegó a proponerle casamiento, algo que jamás se concretó.