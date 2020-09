Redrado, ¿es o no es el papá de Matilda?: Al parecer Marcelo Polino habló de más y reveló un gran secreto

Marcelo Polino fue uno de los invitados en el programa Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff y fue quien pasó adelante cuando el conductor pidió que así lo hicieran quienes tuvieron que guardar un secreto por mucho tiempo.

El periodista reveló que su historia tenía que ver con su gran amiga Luciana Salazar y con su hija Matilda, de quien es padrino, según Big Bang News..

“Cuando Luciana comenzó a averiguar todos los trámites de la subrogación de vientre, me invitó a cenar a solas y me dijo: ‘Tengo que contarte algo, que lo sabe solo mi mamá y es que voy a tener un bebé’”, reveló.

“Me quedé helado y ahí me cuenta que había viajado a Estados Unidos y habían subrogado un vientre. Lo sabía Martín Redrado, que en ese momento era su pareja, que la acompañó, y su mamá”, agregó. “Fue un secreto que no se podía decir nada, ni siquiera las hermanas lo sabían”.

Andy, sin embargo, reparó en un detalle: la mención al economista. “Está claro que con el secreto que estás contando me estás confirmando que el padre es Martín Redrado”, se sorprendió.

Marcelo negó haber hecho tal cosa, asegurando que la ex pareja de Luciana sólo estaba en la lista de las personas que sabían de la subrogación de vientre. “Dije que era emotivo, no me metas en un quilombo. ¡No te conmoviste!”, reprochó.

“Yo entendí eso. Vos me decís que lo sabían, vos, la mamá de Luciana Salazar y Redrado. Fue el que la acompañó, todo”, redobló Andy, ante lo cual Evelyn von Brocke terció acotando que “si le preguntás a Redrado, él lo que dice es que puso el dinero, pero que no participó en nada más”.

El conductor, sin embargo, no dio el brazo a torcer. “Yo ya me llevé mi respuesta, que cada uno saque sus conclusiones”, sentenció ante el silencio de Marcelo.

Redrado ya supo negar ser el padre de Matilda luego de que Luis Ventura lo asegurara en su programa Involucrados. “No es cierto”, aseguró el economista.

También hizo lo mismo en un mensaje enviado al periodista Mauro Federico. “Andá también a la otra fuente que es Luciana y lo dijo ya on the record cómo hizo el proceso”, le escribió.