¿Reconciliados? Después de tres años, volvió el amor para Luciana Salazar y Martín Redrado

Parece que luego de un quiebre definitivo en 2017, Luciana Salazar (39) y el economista Martin Redrado (58) le estarían dando una nueva oportunidad al amor. Al menos así lo afirman Fernando Piaggio y Lio Pecoraro en su programa “El run run del espectáculo”. Luego de sembrar dudas, los periodistas tiraron algunas informaciones. ”Tenemos que decir que esta pareja se da una nueva oportunidad. Pasó mucha agua bajo el puente”, dijo Piaggio.

“Está confirmado, salen a dar paseos en bicicleta. Regreso el amor”, agregó Pecoraro, quien también dijo que es muy probable que tanto Salazar como Redrado salgan a negar todo. “Aunque salgan a negarlo, acá te contamos la verdad de la milanesa”, afirmó Lio Pecoraro.

La modelo siempre ha sido muy reservada en el estado de su relación, pero hoy decide no hablar de más por el bienestar de su hija Matilda (2). En el momento de la ruptura, y luego de varios conflictos con Redrado, Luciana dijo en diálogo con su amigo Marcelo Polino: “No voy a entrar en detalles porque está mi hija en el medio pero todo está bien. Si el quiere ver a Matilda, si me lo pide, por su puesto que puede. Pero por respeto a mi hija, prefiero no hablar”.

La relación entre el economista y la integrante de “Polémica en el bar” tuvo su primer quiebre cuando nació Matilda en Miami en 2017. En aquel entonces, Redrado no acompañó a la vedette durante el nacimiento por vientre subrogado.

Pero la ruptura definitiva vino después, y aunque nunca quedó claro al ojo público, todo parece apuntar que el ex presidente del Banco Central no se había comportado de la mejor manera con la hija de la modelo. “Redrado se portó muy mal con mi hija y eso es algo que para mí es muy difícil de perdonar. Las cosas estuvieron muy bien hasta que salieron las fotos de él con Matilda”, dijo Luciana Salazar en diálogo radial por el 2018.

Por su parte, entre medio de todas las especulaciones, Redrado siempre negó ser el padre de Matilda: “No soy el papá de Matilda. No participé del proceso (de fecundación y selección del donante). Es la verdad, ¿de qué me sirve mentir?”

Pero el amor parece haber vencido, y hoy la vedette y el economista podrían estar dando una nueva oportunidad en el amor.