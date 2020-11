Con un perfil más bajo producto de la cuarentena por el coronavirus, pero además por querer resguardarse para mantener a salvo de los medios su intimidad, Nico Occhiato y Flor Vigna volvieron a apostar al amor y comenzaron a salir.

Si bien fue la actriz quien siempre negó el acercamiento o fue prudente al hablar de su ex novio, en esta oportunidad el joven campeón del Bailando enfrentó a la prensa y habló de la relación: “Estamos excelente, che... Muy bien, la pasamos bárbaro juntos”, comentó el conductor al portal Paparazzi y sumó: “Estamos muy bien, la pasamos muy lindo”.

Vigna ahora es parte del programa éxito de la televisión argentina “MasterChef Celebrity” (Telefé) a cargo de las redes sociales y de las entrevistas a los participantes y, al parecer, divide su tiempo entre sus obligaciones profesionales y su amor de siempre.

Flor Vigna cerca de su ex

Consultada sobre la relación con su ex, la ex Combate dijo: “Con Nico sí nos estamos viendo ahora. Y obviamente, también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos”, dijo la joven en una entrevista radial de Agarrate Catalina luego agregó: “Ahora nos estamos viendo muy de vez en cuando, al aire libre. No tenemos ninguna etiqueta…En este momento no me interesa atraer a ningún hombre, es un momento donde estoy a las corridas, pero bien; clases de inglés, después las entrevistas, después Telefe. Entendí como que todo ese amor que siempre quiero dar afuera me lo quiero dar a mí, y después a mis amigos y familia que tanto extrañé en todo este tiempo, que ahora encuentro otras formas, por zoom, alguna placita. Pero no estoy con ganas de conocer a alguien. Tanto que te dicen que uno se tiene que amar a uno mismo, es importante”, completó Vigna relajada y feliz.