Reapareció Flavia Palmiero: perdió a su padre, llora “a diario” por la cuarentena y pidió terminar con el encierro

Con la pandemia de coronavirus, Flavia Palmiero decidió no estar en los medios de comunicación por un tiempo. Es que ante la amenaza del virus prefirió no salir de su casa más de lo necesario hasta no sentirse segura. En el medio, cumplió años y también le tocó una de las situaciones más difícil para cualquier persona: la muerte de su padre.

Un poco más repuesta del golpe emocional, la ex conductora de “La Ola” brindó una entrevista donde contó cómo lleva el aislamiento, cómo fue la inusual despedida de su papá y su deseo de volver pronto a la normalidad.

“Mi novio se vino a vivir acá conmigo. Yo hago todo desde casa. Es un parate importante. Mi mamá está cerca así que yo la iba a asistir. Con mis hijos no nos vimos durante muchos días”, dijo Flavia en una entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live.

El momento más difícil fue al poco tiempo de comenzar el aislamiento. “Mi papá se murió al mes de haber empezado esto. Fue una situación que la viví desde la soledad total. Él estaba muy enfermo”, comentó.

“Me tocó salir a la madrugada y vi a una ciudad totalmente detenida, inhóspita. Al otro día sola en el cementerio, fue una película realmente de Almodóvar. Fue muy cruel”, describió muy acongojada.

En referencia al Covid-19, afirmó: “Hay un punto en el cual el mundo no entiende nada de todo esto. Al principio dije ´mirá los chinos comiendo murciélagos´y después me pareció todo muy raro. Es una enfermedad que tiene muchas aristas”.

“No puede ser lo que está pasando. Me enojé mucho. Ver los negocios cerrados y la gente sufriendo por perder su trabajo. Nunca vivimos algo así en la historia de la humanidad. Todo eso me afecta mucho, lo vivo con mucha angustia, soy muy sensible y lloro a diario. Le pongo mucha garra también. Veo como me reinvento. Vamos a tener que convivir con esto. Es una desgracia”, confesó.

Para cerrar, Flavia pidió terminar pronto con el aislamiento: “Argentina no puede seguir encerrada. Me parece que hay que tener sentido común. Hay que apelar al hecho de que hay que tomar otro camino. Es una película esta pandemia. No puedo creer que en el 2020 nos vayan a decir que el único remedio es estar en tu casa. No me da la cabeza para todo esto. Yo siempre fui y soy muy sensible. Tengo como una cosa de fortaleza que me sale. Soy positiva pero me afecta. No me resbala ver a alguien sufrir. Siempre fui así”.