Martín Cirio vive desde hace semanas una odisea por una acusación de pedofilia. Todo comenzó después de un cruce con El Dipy, que posteriormente trajo a la luz viejos videos y posteos del youtuber en donde hablaba sexualmente sobre menores de edad. El escándalo estalló y en las redes Cirio se convirtió en el nuevo villano del panorama.

Después de asumir las consecuencias de sus antiguos dichos, el youtuber decidió enfrentar por redes las acusaciones cibernéticas de miles de usuarios. Declaró: “Imagínense si fuera pedófilo en serio, si voy a tuitear que voy a cometer un delito. (...) Soy un pelotud... y fui un idiota en hacer esos tuits nefastos. La segunda cosa es que me quieren hacer desaparecer. Esto no le pasa a cualquiera, esto me pasa a mí. Creo que no hay nada más grave que ser pedófilo. Se quienes fueron estos, estaban esperando a que me mandaran alguna caga... como la que hice”.

Hace horas, el youtuber utilizó la cuenta de su amigo Mariano para comunicarse con sus seguidores y dar acto de presencia: “Holis, chicos los extraño un montón. ¡No saben lo que fueron estas semanas! Ya en estos días vuelvo, les prometo. Quería decirles que los extraño y que estuve leyendo sus mensajes. Respondí todos los mails”. Después aclaró su vuelta: “A mi cuenta de Instagram no entro como hace dos semanas pero voy a volver muy pronto”.

Después de semanas sin aparecer, “La Faraona”, como también se hace llamar, volvió a las redes con un posteo en donde deja una corta frase, que muchos incluso no entendieron: “VOT SI VOT NO”. Aunque puede haber sido una indirecta para que su millón de seguidores apoyara o rechazara su vuelta, los comentarios no se hicieron esperar.

La foto que generó un debate en los comentarios.

Muchos lo tildaron de “violín” y otros pusieron emojis de asco. Montones de comentarios lo lapidaron y recriminaron a quienes lo saludaban. “Sea chiste o no. LO PIENSA!!! Ve a niños como satisfacción sexual y eso YA ES TODO! Encima no nos podemos olvidar de cuando se burló de un chico con síndrome de down, dejen de justificar porque los que justifican están igual de enfermos que él”, puso un comentario que cosechó más de 7 mil me gusta.

Al poco tiempo, el youtuber desactivó los comentarios, para evitar más mensajes en contra suyo.