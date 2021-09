Raúl Lavié, preocupado por la salud de Pinky: “Ella no está bien, se ha entregado”

En estos días Raúl Lavié manifestó su preocupación por su ex mujer, Lidia Elsa Satragno, más conocida como Pinky. El actor relató cómo la mujer pasó el encierro de la pandemia y se mostró angustiado al confesar que la conductora “Se ha entregado”.

Estas declaraciones las realizó Lavié durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live en donde dijo sobre Pinky: “Está perdida, no siento lastima por ella pero si mucha pena… duele muchísimo porque no se merecía ella esto…tendría que vivir rodeada de gloria, amada y recordada. Miremos por ejemplo a Mirtha Legrand. Con todo su talento y su inteligencia, está perdida en un rincón de su casa”, comenzó diciendo sobre su ex mujer.

Luego Lavié agregó: “Lo que ha significado para la sociedad y la historia del espectáculo, Pinky. Es tan grande su inteligencia y belleza, y que se haya abandonado y que no quiera ver al aire libre y a la gente”, remarcó.

“Leíto (uno de los hijos de la pareja que falleció en enero de 2019) estaba muy triste por ver a su madre en esas condiciones. Son un montón de cosas juntas. No se merecía este ostracismo”, dijo el cantante.

Según se supo, Pinky tiene 85 años y vive en su departamento de Palermo. Su hijo Gastón Satragno dijo a Teleshow: “Está en cama desde hace tiempo y sabe lo que tiene. Realmente la pandemia a los ancianos los ha dejado muy de lado. Yo cuido a mi mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún tipo, salvo determinados amigos y la familia”, cerró.