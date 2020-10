Mala idea: quiso romperla en Tik Tok y terminó atrapada en un secarropa

Rosie Cole (21) fue sacada por bomberos de adentro de una secadora de ropa cuando intentaba cumplir un challenge de Tik Tok. Aparentemente, un grupo de jóvenes tenían una reunión social en la cual tomaron de más y fue allí que ocurrió el suceso.

La joven apostó a sus amigos que podría cumplir con el reto viral de Tik Tok pero las cosas no salieron como esperaba.

La asustada Rosie contó lo sucedido: “No fue hasta que crucé ambas piernas hacia adentro que me di cuenta de que no podía salir. Soy muy poco dramática, así que no pensé que fuera tan malo al principio y mis compañeros me estaban haciendo reír, pero cuando me fue imposible estirarlas, me preocupé”.

“Definitivamente no lo intentaré de nuevo. Me dolió mucho cuando me sacaron. Ni siquiera he usado una secadora en mi vida, pero tal vez debería comenzar a poner mi ropa en ella cuando no está en mi cuerpo”, terminó relatando.