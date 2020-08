“Quiero comer sola con tu mamá”: el pedido de Pampita a su marido cuando apenas comenzaron a salir

En la tarde del lunes, a Carolina “Pampita” Ardohain (42) le tocó hablar de su suegra. Es que la modelo está estrenando el título con el incipiente romance de su hijo, Bautista Vicuña (12), con Cocó (12) y eso la llevó a recordar cómo fue el comienzo de su relación con la mamá de Roberto García Moritán.

En el comienzo de “Pampita Online”, su panelista Gabriel Oliveri puso sobre la mesa el tema. “¿Tu suegra actual es la mejor que tuviste?”, le preguntó.

La conductora, sin pensarlo demasiado respondió: “Ay, sí. Es un amor, es muy cariñosa”. Y entonces recordó un detalle del inicio de su relación con quien es su actual marido: “Apenas conocí a Roberto, él me preguntó a quién quería conocer de toda su familia, y yo le dije que primero quería comer sola con su mamá. En serio. Nos juntamos, comimos, charlamos un rato a solas y le hice preguntas de su hijo, qué pensaba de nuestra relación y me dijo que lo nuestro podía funcionar. Ella me dio el ok para la relación”.

“Casi como una entrevista, le pedí que me lo defina a Roberto y me dijo que él era muy protector de sus hermanos. Me contó anécdotas de chico, de cómo cuidaba a sus hermanos, porque ellos viajaban por el mundo por la carrera diplomática de su papá, y en los colegios era muy protector. Eso a mí me gustó. Protector es una palabra que me gusta”, siguió contando de aquel primer encuentro.

La información que le brindó la mamá de su pareja, fue fundamental para que ella se decida a apostar por la relación: “Me dijo que Roberto hacía mucho que no tenía una relación seria, que era muy familiero y que tenía muchas ganas de formar una familia. Además, tenemos un chat familiar y nos mandamos cosas todo el tiempo. Ella buenísima, además, una se entera de un montón de cosas rápido así, de cómo va a ser”.

Para cerrar el tema, la ex de Benjamín Vicuña contó cómo planea ser ella con las novias de sus hijos, ya que además de Bautista, ella es mamá de Beltrán y Benicio: “Yo soy re familiera. Siempre es mejor llevarse bien con las nueras, porque si no los chicos se van con la familia de la novia. Yo me voy a llevar bien con las novias de mis varones para que vengan a comer todos los domingos a mi casa”, concluyó.