¿Quién es Siddhartha, el músico con el que la famosa youtuber mexicana Yuya tendrá su primer bebe?

Fue con una impresionante foto de Instagram como la famosa youtuber Yuya anunció a todos sus seguidores que estaba esperando a su primer hijo, a quien llamaría Mar. Pero muchos se sorprendieron al ni siquiera saber quién era el padre y bajo que extraño nombre se presentaba por sus redes: Siddhartha. Pero en realidad, el joven tiene su propia trayectoria en el mundo de la música. Con 30 años, ya tuvo su tiempo en la banda de rock Zoé y hoy se encuentra en la producción de su sexto disco de estudio, en donde representaría muchas de las emociones vividas en la pandemia.

Jorge Siddhartha González Ibarra es su verdadero nombre, pero desde hace años se hace llamar Siddhartha en su proyecto y carrera como solista, es su alias artístico. Hasta 2008 fue el baterista de la banda Zoé, con quienes grabó The Room, del que se desprende uno de sus temas más reconocidos, Dead. Otros de los discos que le siguieron se llaman Memo Rex Comander y el Corazón Anatómico de la Vía Láctea, cuyos temas más reconocidos son Vía Láctea y No me destruyas.

Pero fue en 2011 cuando su nombre realmente llegó a tomar fama, cuando sacó Náufrago, cuya canción homónima ya tiene más de 18 millones de reproducciones en YouTube. Extraños fue otro de los éxitos. El vuelo del pez (2014), Únicos (2016) y Memoria futuro de estudio fueron otros de los discos que le siguieron.

Su romance con Yuya y el despliegue de su carrera

En septiembre de 2019 formalizó su relación con Yuya, la mexicana que se hizo famosa por sus videos en YouTube. Ella venía de un rompimiento de una relación de larga duración a principios de ese mismo año con Beto Pastillas, músico e influencer.

Sin embargo, en las redes siempre los fans han amado a esta pareja, que parece haberse afianzado e incluso comenzando a formar una familia.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito”, fue lo que escribió en un largo texto cuando anunciaron la espera de su primer hijo.

El anuncio del embarazo por sus redes.

Algunas de las fotos del embarazo. Instagram

Siempre comparten fotos juntos. Instagram

Por su parte, Siddhartha hoy ha estado trabajando en un nuevo disco, el sexto para su carrera como solista. Pero en el entre medio y mientras espera ha entregado a sus fans una nueva canción, junto a Ana Torroja. “Mapas” es un clásica balada pop, con acompañamientos de dulces guitarras y mucha batería.

Siddhartha junto a Ana Torroja. Instagram

Su letra es dedicada especialmente a la época de pandemia, es casi un grito para despertar de la angustia generada por el encierro. “Por los días en los que compuse, estaba en este sentimiento pandémico. Sentí que tenía unos días bajoneados, así que lo primero fue levantarme, activarme, no estar ahí acostado, dejando pasar el tiempo, olvidarme de lo pasado. No tiene que ver con la pandemia, pero sí con el animo que tuve estos días. Era como ir hacia adelante, que si bien no sabía cuál era el camino, era mejor que este”, contó sobre el mismo proceso de crear la letra de la canción.