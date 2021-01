Quién es Damaris Alejandra, la mujer de 37 años que asegura ser la primogénita de Diego Maradona

“Soy Damaris Alejandra Maradona. Cerré mi cuenta en Instagram porque no quiero que me conozca nadie más. Cometí un error en hacerme una cuenta con mi nombre en honor a mi padre. No quiero herencia material de mi padre. El llevar su sangre, su apellido y los hermosos momentos que pasamos juntos es la herencia más preciosa que se puede tener”, eran las palabras que Horacio Cabak leía en vivo, de una mujer que presentaba su DNI nacional con el nombre del famoso astro de fútbol.

Fue Luis Ventura quien en Informados de todo comunicó la noticia y revelaba que le había llegado un mensaje de quien podría ser “la primera hija reconocida por Maradona”, según explicaba mientras se mostraba una foto en donde la joven “está con Diego en el año 1986 o 1987, cuando él jugaba en el Napoli”.

Continuando el texto, Damaris agregaba: “Soy pobre, humilde como mi padre cuando era joven. Pero pagué para que no se me encontrara. Y por el carné de conducir jamás (la van a poder encontrar) porque no tengo auto, nunca lo tuve. Sólo quise que supiera la verdad sobre mí. Soy hija reconocida por Diego Armando Maradona, amo a mi padre y toda mi vida lo amaré. Ahora déjenme en paz”.

“No intenten buscarme porque jamás me encontrarán. Me enojé mucho cuando quise cuidar de mi papá y hubo quienes -ustedes los conocen- no me dejaron que lo hiciera. Me alejaron de mi papá cuando él estaba mal”, dice en el mensaje de una mujer que, a pesar de no querer ser encontrada, mandó un mensaje a los medios.

El documento de identidad y la foto de cuando era apenas una bebe.

Las intenciones de Damaris Alejandra

Según contaban en el programa, la supuesta primogénita no quiere tener nada que ver con la plata de su padre: “Yo no quiero la herencia material de mi papá ni saber nada de mis medios hermanos. Y, por favor, publique esto como publicaron lo de mi cuenta, que cerré para evitar el circo mediático”. Y continuaba: “Odio a los periodistas como mi padre. Vuelvo a reiterar, no me importa la herencia material de mi padre. Por mí que se lo quede todo la (Claudia) Villafañe, sus hijas y los demás medios hermanos que supuestamente tengo. Insisto que esto se publique cuanto antes”.

No hay fotos de Damaris, pero hace apenas unos días salieron imágenes en el mismo programa sobre otra mujer que decía recibir el título de heredera de El Diez. Eugenia Laprovíttola es la otra mujer que también ha entrado en escena.