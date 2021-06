¿Quién es Agustín? Magalí Mora reveló los detalles terribles de la relación que tenía con su ex y padre del bebe

Magalí Mora ha sorprendido con su relato desgarrador sobre la historia de su bebe en camino y el difícil embarazo que decidió llevar adelante. Fue en el nuevo show de Laurita Fernández, El Club de las Divorciadas, que la modelo encontró un espacio para poder contar sobre Agustín, su ex novio y padre de su hijo, con quien ya llevaba un año de separada cuando quedó encinta. Ella lo seguía viendo poruqe sentía que aun lo amaba.

En un principio, las dos rayas del test fueron motivo de llanto: “Me puse a llorar. Llegué a pensar en abortar, porque no sabía qué hacer con este hijo… si tener esté hijo. Lo pensé por mí, como mujer, por él, por la familia (de él). Pero cuando me hice la ecografía y escuché su corazón latir, dije: ‘Lo tengo que tener’”. A pesar de su decisión, su ex le pidió varias veces que abortara, era su manipulación lo que Magalí temía. “Me decía que si yo lo amaba tenía que abortar y jugármela por él. Después pensé que si lo hacía, iba a estar haciendo algo que no quiero y que iba a ser infeliz”, explicó en la entrevista que le realizó Teleshow.

En un tiempo, él en realidad le había confesado que quería una familia, por eso su pedido la sorprendió. Pero con el tiempo ella se dio cuenta: “Hoy, ni loca vuelvo. Me fortalecí: que me dejara sola me hizo ver todo lo que me hizo y me generó una coraza para sacarme la venda y decir ‘esto no era amor’”.

Magalí con Agustín. Google

Los episodios violentos

Según Mora recuerda, la montaña rusa comenzó en un “viaje familiar” que hicieron a Miami, en donde fue con su novio y suegros. Ella se encontraba hablando un tema con su madre y Agustín no dejaba de escuchar. “‘Pará, no podés ser tan pelotudo’, le dije. Mi suegro se dio vuelta y me dijo que no le podía hablar así a un hombre, y a él le dijo que no podía dejar que le faltaran el respeto. Me agarraron entre los tres y terminé pidiendo perdón. A partir de ese día me acribillan, me hicieron la cruz”. Unos siete meses después se separó.

Cuando le consultaron sobre episodios violentos, la modelo explicó que “era similar al padre, me humillaba”. “Ya separados, me puso como condición para volver que cambiara el número de teléfono y que cerrara Instagram. Yo lo hice. Me ahorcó dos veces, nunca hice denuncia porque estaba enamorada. Me agredía y yo era: “Agus, por favor...”, y terminaba siendo yo la culpable. Me manipulaba”, explicó sobre uno de los episodios más terribles.

Incluso Magalí ha guardado muchos de los mensajes violentos que Agustín me mandaba, que son registro para poder hacer una denuncia. Por ahora solo apunta, con ayuda de abogados, a exigir una cuota alimentaria para su hija.

“Hoy puedo decir que con el bebé soy la persona más feliz del mundo: sus pataditas, en la eco veo sus manitos, me voy con una lágrima de felicidad. Dentro de cuatro meses todo va a valer más la pena, y la mejor decisión que pude haber tomado es tener a mi bebé”, contó emocionada.

Una de sus fotos embarazada, que subió a las redes. Instagram

“Este bebé es un milagro: no me quiero imaginar cuando la tenga en brazos. Tuve la esperanza de que (los padres de su ex) cambiaran de parecer, pero realmente con la actitud de esta familia no creo. Si pasa, quiero lo mejor para mi hija, si ellos van a ser buenos con ella más que encantada de que se conozcan. Quiero que ella sea feliz”, explicó sobre la posibilidad de que conozca a su padre en el futuro y tenga relación estrecha.