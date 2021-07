Quiebre en la familia Chaves: Paula y Delfina se dejaron de seguir en las redes sociales

Una se hizo conocida como modelo y logró convertirse en conductora. La otra logró salir de la sombra y formarse un nombre con su interpretación en ATAV. Pero hay algo claro, el talento y la belleza les sale por los poros a las hermanas Chaves, Paula y Delfina. Inseparables, siempre hablan muy bien de la otra, elogiando sus respectivos trabajos profesionales y resaltando la unión familiar. Pero en las últimas horas, se hizo público el hecho de que ya no se siguen por sus redes sociales.

Fue a tarvés de una publicación de Ángel de Brito que la noticia se esparció como pólvora. El conductor se enteró en un intercambio de preguntas y respuestas por sus Instagram Stories que las Chaves se habían hecho un desplante por las redes. “¿Por qué las hermanas Chaves no se siguen en Insta?”, le escribió un usuario en la caja de preguntas, pero De Brito solo pudo poner: “No se”.

Ni Ángel de Brito estaba al tanto. Instagram

Esta actitud parece bastante rara, ya que en lo usual ellas parecen tener una muy buena relación. A pesar de que Paula suele mostrar más su vida por las redes sociales y Delfina actúa con una actitud más reservada, con frecuencia intercambiaban likes, además de compartir fotos de los momentos familiares.

Las pruebas de las redes. Instagram

Un dato que ahora se ha vuelto relevante es que el pasado 4 de julio fue el cumpleaños de un año de Filipa, la hija menor que Paula con Peter Alfonso, pero su tía ni se apareció por las publicaciones. Tal ves este haya sido un desencadenante de la pelea.

La difícil vida de los hermanos Chaves

La conductora y Delfina tienen un tercer hermano, Gonzalo. Hace algún tiempo contaron que en su infancia, la mujer de Peter se terminó convirtiendo en una madre para sus dos hermanos menores, a causa de que la mamá de todos ellos comenzó a sufrir problemas de adicción.

Paula, Gonzalo y Delfina Chaves. Google

“Me sensibiliza mucho el tema porque sí, fui una madre para Delfi y para Gon. Mi mamá siempre estuvo presente pero Delfi es como la que más capaz sufrió todo esto, la que más contuve, mi bebita, le llevo 11 años. Ella siempre me dice, ‘no lo puedo creer, te admiro, vos sos como mi mamá’”, afirmó Paula en una entrevista.

Y a pesar de que no suele referirse a su vida privada, en su momento Delfina también contó sobre lo que su hermana mayor significaba en su vida: “Ella cumplió mucho el rol de madre, durante mi infancia, porque nosotras tenemos una historia con nuestra madre bastante complicada”.

“Paula, un poco se encargó de la casa. Era la que llenaba la heladera. Me enseñó muchísimo. Teníamos una relación muy de madre e hija. Ella me ponía los puntos. Me decía: ‘Así no vas a salir vestida, tenés que ponerte otra cosa’. Después tuve que empezar a despegar y decir: ‘Es mi hermana’. En la adolescencia me empecé a rebelar. Le dije que tenía que entender que ella es ella, que yo tengo otro estilo”, explicó la actriz de ATAV.

Por eso la situación de hoy desconcierta por las redes. Tal vez en algunos días ambas salgan a explicar que sucedió entre posteo y posteo.