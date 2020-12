¿Qué pasó en ESPN FC?: desde la metida de pata de Benedetto con una frase nazi a las duras críticas entre Ruggeri y Fantino

No fue un lunes normal para el programa que conduce Alejandro Fantino en ESPN FC en fusión con FOX., junto a conocidos y famosos del fútbol como Mariano Closs, Luciana Rubinska, Oscar ruggeri y Marcelo Benedetto. Justamente, estos últimos dos y el ex Animales Suelos quedaron expuestos ante el silencio del resto del equipo. Otro de los grandes momentos regalado por este programa de fútbol.

El primero fue Oscar Ruggeri quien habló de la importancia de “ganar siempre”, tomando como referencia el Boca y River, en Libertadores. Fantino le hizo su crítica y el Cabezón le respondió muy duro.

No obstante esto, frases en relación a la importancia de ganar, sacó a la luz un grueso error de la producción. Pero no antes de divertidas reacciones del ex futbolista.

La gota que rebalsó el vaso, fue con el protagonismo de Benedetto al expresar una frase de Hermann Göring, fundador de la Gestapo y reconocido soldado y jerarca nazi. Con su cara descolocada, Alejandro Fantino fue el primero en percatarse de la situación y terminó contextualizando el mensaje neonazi. Benedetto, quedaste en off side.