¿Qué pasó? El desconsolado llanto de Stefi Roitman en las redes sociales

Generalmente, a Stefi Roitman la vemos haciendo coreos, con su novio, Ricky Montaner y pasándola siempre bien. Por ello, muchos de sus seguidores le preguntaron en más de una ocasión si en algún momento trabajaba ya que, a la luz de sus posteos, daba la sensación de estar permanentemente de vacaciones.

Ahora, la actriz mostró sin editar su reciente colaboración en el nuevo videoclip de Manuel Turizo, el cantante colombiano, que causó un gran revuelo el mes pasado por mostrarse a los besos con Tini Stoessel.

En este caso, Stefi participó del video del tema “Te falló”, donde tuvo que representar a una mujer angustiada después de que su pareja la abandonara.

Stefi Roitman, captura video, Instagram

En las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, se la puede ver llorando y gritando por el dolor de una separación.

“Detrás de cámara; lo que vemos antes de la edición. Esto fue para #TeFallo - @manuelturizo / horas dejando lágrimas y el cora ahí. me apasiona. me lleva de viaje. me conecta con otras partes de mi. me convierto por un rato en otro ser y me lo gozo, o me lo lloro, pero siempre me lo disfruto. siempre. gracias a la vida x poder hacer lo que amo, x las oportunidades, x lo que vendrá…”, escribió en el posteo, dando la pauta de su gran entusiasmo por haber trabajado con el artista colombiano.

Cabe destacar, que entre quienes le comentaron la publicación está su futuro suegro, Ricardo Montaner, poniéndole emojis de corazones y aplausos. Facu Mazzei también se sumó a los elogios, con emojis y un mensaje cariñoso: “Que hermosa sos, talentosa”.

El paso de Stefi Roitman por La Voz Argentina

Hace poco, vimos a Stefi Roitman participando en La Voz Argentina como la host digital del programa, donde se destacó por su simpatía, buena onda y looks muy osados y con mucho glamour.