¿Qué pasa por la mente en coma? Karina Gao reveló el misterio después de su experiencia

A casi un mes de encontrarse en tratamiento por Covid-19 , la famosa cociera de Flor de Equipo finalmente puede comunicarse con sus fans y revelar todo lo vivido desde el 5 de marzo, cuando fue internada en el Sanatorio Otamendi. Embarazada de siete meses y con un complicado cuadro, Karina Gao debió ser entubada durante doce días en un coma inducido.

Pero finalmente comienza a salir de su situación crítica , hasta ha comenzado a caminar, y se tomó el tiempo de comunicarse por sus redes para dar noticias en primera persona a sus fans. A través de sus Stories, la cocinera fue respondiendo algunos de los cuestionamientos.

De las primeras preguntas fueron por su estado de salud y de su “Bebu”: “¡Muy bien! Bebu está creciendo como corresponde a su semana gestacional (semana 28) ¡Yo también estoy muy bien! Recuperándome, pero muy bien”. Acto seguido informó por el alta del hospital: “No sé aún, es medio día a día. Supongo que la próxima semana, en algún momento sucederá”. Sin embargo, aclaró que “la sanación emocional va a llevar un tiempo”, expresó.

Pero después llegó una de las repuestas más esperadas, que despertaban la intriga de sus seguidores, sobre que fue lo que pasaba por su mente en el coma: “Tuve muchos sueños raros...pero no sentía nada. No sufrí, no sentí dolor, sólo miedo los 15 minutos anteriores a que me intuben. El que sufre es que el que está despierto, nosotros dormidos no te enterás de nada. Es como un sueño, como dormir de noche de corrido”.

Lo primero que Karina Gao vio al despertar.

Las revelaciones sobre su coma.

El retorno de Karina Gao y un consejo de salud

La cocinera aclaró que todavía le falta un “tiempito más” para volver a mostrarse. “Tengo una lastimadura bastante grande en la cara, pero además primero quiero que me vean los chicos. Necesito un momento con mi gente, con mis personas favoritas”, dijo en necesidad de un tiempo familiar.

“Cuídense, nunca se sabe. No digo que tenés que ser paranoico, pero cuidate, cumplí con todas las reglas de protocolo. Porque ese ´no me va a pasar´ a veces simplemente pasa. Y sobre todo la culpa si llegás a contagiar a algún ser querido”, dijo como consejo a todos sus seguidores sobre el contagio de Covid-19.

Finalmente agradeció el apoyo por redes: “Otra de las sensaciones que tuve el primer día de ´despertar´ es ser amada. Tenía esa sensación como que el amor me rodeaba, fue hermoso”.