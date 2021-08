¿Qué ocurre a Nora Cárpena?: realizó la función de Brujas en silla de ruedas

Nora Cárpena tuvo un accidente el mes pasado y al parecer no hizo el reposo indicado por el médico. “Soy un poco bestia, en lugar de hacer reposo, rengueando y todo hice la función, la radio, grabé me seguí poniendo tacos...en fin todo lo que no hay que hacer, y se me inflamó”, dijo la actriz de 76 años.

Debido a esto, y como la actriz no quiso dejar de hacer la función, tuvieron que adaptar algunas escenas para ajustarlas a sus posibilidades.

Por su parte, los responsables del teatro, informaron previamente de la situación mediante un mensaje en twitter: “Por una dolencia imprevista que afecta la movilidad de la Sra. Nora Cárpena, la misma realizará la función ubicada en una silla de ruedas, adecuándose provisoriamente la puesta en escena”.

"Brujas", la obra donde participa Nora Cárpena Web

Nora relató que tenía un dolor punzante y sentía como si le hubieran dado un palazo en la rodilla y eso fue porque el quiste que tenía agua en su interior, explotó, lo que le produjo el intenso dolor.

la actriz contó dijo que la traumatóloga le indicó una semana de reposo absoluto pero como ella quería hacer la función “negociaron” que la haría en silla de ruedas “Suspender una función me parte el alma, soy muy antigua”, dijo demostrando el lugar que ocupa la vocación en su vida.

Por su parte, su compañera de elenco y amiga personal desde hace muchos años, Moria Casán, envió un mensaje de apoyo en la cuenta del pajarito: “Aguante Cárpena, una auténtica profesional”, escribió la One.

Nora dijo que si bien no va a detener sus actividades por completo, si decidió que este lunes no iría a la radio ni tampoco participaría de la grabación que tenía prevista en Polka. Para la función del miércoles tendrá su reemplazo y después de esto ya estará en condiciones de retomar sus tareas, sumando hielo, antiinflamatorio y algunas sesiones de kinesiología indicadas por la profesional.

El accidente de Nora

El pasado 16 de julio, Nora Cárpena tuvo un accidente doméstico, se cayó y su pierna se resintió. Sin embargo, faltaba sólo un día para el festejo de las 100 funciones de “Brujas”, con localidades agotadas, y no quiso perderse semejante celebración.

Súper activa, dejó de darle importancia al tema hasta que los dolores se hicieron insoportables producto de un quiste que se le había formado en la rodilla y que, por no haber hecho la rehabilitación necesaria, estalló produciéndole un empeoramiento del cuadro. Ahora la actriz, tiene que hacer reposo absoluto.