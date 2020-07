¡Qué impresión! Nicole Neumann tiene tres piernas

Antes de que comenzara su entrevista de “Nicole en casa” la modelo, Nicole Neumann, posó en su hogar y compartió una historia donde tiene tres piernas. ”Domingo. Hoy nota a Federico Bal”, adelantó ella el domingo sobre su programa. Acompañó todo con esta extraña foto que generó revuelo en las redes.

”¡Es una foto muy rara! Tiene tres piernas”, “Pensé que solo a mí me había resultado difícil deducir la foto jajaj”.”A mí también me pasó. Pensé que estaba viendo mal. Creo que sólo el rostro es de Nicole, el resto Photoshop”, “No entiendo ni la foto ni la prenda que quieren publicitar. Malísimo”,”Vine a comentar lo de las piernas jajajajajaja casi muero jaja pero es como un palazzo abierto”, “¡¡¡¡El jean tiene una abertura!!!!”, siguieron los usuarios quienes no podían entender la imagen.

Nadie sabe la razón por la cual esta famosa apareció con tres piernas. Un misterio más.