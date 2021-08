¿Qué hacía Yanina Latorre en corpiño junto a un joven en una habitación de hotel?

Luego de llegar de Miami y criticar al Gobierno Nacional por las restricciones y prohibiciones a los viajeros argentinos en el exterior, Yanina Latorre volvió a su trabajo y, más filosa que nunca, se animó a una osada producción de fotos.

Pasando por un momento especial por la salud de su madre, la mediática mantiene su humor y su estilo al aire, pero vive momentos de incertidumbre y dolor por el estado de Dora. Hace unos meses y en el inicio de la pandemia, la rubia recibió cientos de críticas por viajar a Miami, junto a la mujer para poder ser vacunada.

Ahora y dejando un poco de lado los problemas, Yanina se animó a una propuesta de la revista “Gente” y dentro de una habitación de hotel, Latorre posó junto a un joven vestida con sensual ropa interior.

“Lola me va a retar…pero no importa! Me encanta la foto….otra de la nota de revista Gente”, explicó la rubia junto a la imagen que en poco minutos ganó más de 38 mil “likes” de sus fanáticos que celebraron a la mediática en el rol de dominante.

“Cualquier cosa Lola me va a matar, a Lola no le gusta, a Lola esto a Lola aquello. La dejaste ser a ella y ella no te deja ser???”, “No entiendo qué necesidad tenes de querer ser algo que no sos ... da risa la foto !!!! Y lo que es peor es que estas genial para tu edad y lo arruina con todas estas fotos retocadas 😂😂😂😂😂”, “Modo Salazar”, “Y quién es Lola???!!! Tu mamá???”, fueron algunos de los mensajes que recibió Yanina por su texto en referencia a su hija.