Qué fue de la vida de la Cicciolina: de actriz de cine para adultos a diputada

Fue una de las pocas figuras del espectáculo que fueron súper famosas a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Se trata de una mujer que levantó pasiones y revolucionó a toda una generación. Elena Anna Staller, más conocida por el apelativo de Cicciolina (68 años), quien se convertiría en la actriz de cine para adultos más conocida del mundo.

Cicciolina gentileza

Películas, programas de televisión, revistas... todos los medios de comunicación ansiaban tener al que ha sido uno de los grandes mitos eróticos de finales del siglo XX. Una estrella de talla internacional que inclusive llegó a ocupar un asiento de la bancada de diputados de la cámara italiana desde 1987 a 1992. Desde hace varios años no sabemos mucho de Cicciolina, y es que apartada del foco mediático, parece que su brillo de antaño ha quedado diluido en el tiempo, pero, ¿Qué ha sido de ella?.

Afincada actualmente en Roma y dedicada a su hijo, Ludwing Maximillian Koons (27), fruto de su matrimonio con el reconocido escultor Jeff Koons (65) -autor de obras como el archiconocido Puppy que preside el museo Guggenheim de Bilbao-, Cicciolina ha revelado en una reciente entrevista su intención de volver a la palestra.

La ex actriz ha confesado que le gustaría regresar a la política, una conversación en la que también contó que estaba pasando por severos problemas económicos debido a la bajada salarial que el gobierno italiano ha realizado a sus antiguos cargos. “Podía haber muerto de hambre si no hubiera hecho algún trabajo en este tiempo. Con un gobierno así, creo que me iré de Italia”, ha dicho la artista.

El pasado año, Staller contó en la revista Vanity Fair que se encontraba en bancarrota, motivo por el que ha tenido que vender gran parte de sus enseres personales, entre ellos un vestido confeccionado con los colores de la bandera italiana que lució “sin bragas debajo” el día que juró el cargo en 1987 en la Cámara de los diputados de Italia, y su lujoso ático de Roma. Una vivienda de 250 metros cuadrados que se convirtió en cuasi leyenda cuando salió publicado que la actriz convivía allí con un tigre de bengala.

En los últimos tiempos Cicciolina se ha dedicado a ofrecer experiencias a sus fans, como cenar pizza con ella o jugar una partida de ajedrez. Actividades por las que más férreos seguidores están dispuestos a pagar.

Pese a haber sido uno de los mitos eróticos más potentes del pasado, la artista ha llegado a afirmar que lleva tres años sin mantener relaciones sexuales. “El amor lo hago en casa, conmigo misma. Los hombres a menudo ni siquiera lo intentan. Quiero una persona seria, alguien que me ame”, confesaba en la citada publicación.

Sus apariciones públicas son muy escasas, tan solo podemos ver su actividad a través de su perfil de Instagram, donde sube con frecuencia imágenes de sus años de máximo esplendor.