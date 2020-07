¿Qué esconde la boda entre Carlos Saúl Menem y Zulema Yoma?

La noticia sobre la boda entre Carlos Menem y su ex mujer Zulema Yoma sorprendió a muchos. Luego de estar internado en terapia intensiva por una neumonía, el ex presidente, de 90 años, volverá a casarse con Zulema Yoma de 77 años y madre de Zulemita Yoma y Carlitos Menem junior fallecido en 1995.

Este jueves el abogadop Mauricio D´Alessandro anunció: “Carlos Menem se casa la semana que viene con Zulema Yoma. Ella ha estado muy pegada a él en los últimos tiempos. Sacaron turno en el registro civil y un juez los va a casar en la casa porque él tiene 90 años y tuvo un problema de salud”, comenzó diciendo.

La pareja se vuelve a casar luego de 30 años de divorciados

Luego agregó: “No hay interés económico”, dijo el letrado y afirmó que la intención de la pareja es “purgar el divorcio y sería como si nunca se hubieran divorciado. Acá, para la ley, ella volvería a estar casada como en el año 1966”.

Entrevistado por la revista “Gente”, D´Alessandro comentó porqué está al tanto de todos los pormenores de la boda: “gracias a una infidencia administrativa…Fui a hacer un trámite al registro civil y cuando me contaban que se podía pedir el casamiento, siempre con excepciones, me contaron que la semana que viene se casan”, dijo el panelista de “Fantino a la Tarde” (América).

Confirmando la información del abogado, desde el entorno del expresidente aseguran que “él quiere estar al lado de Zulema y que lo cuide”: “Ella es muy estricta y lo trata como un chico travieso”, aseguraron personas cercanas a la pareja.

También otros aseguraron que Zulema se comprometió a estar siempre cerca del padre de sus hijos: “Dicen que ella asegura que juró que iba a acompañarlo tanto en la pobreza como en la enfermedad, y que es eso lo que está haciendo”, dijo una fuente a la revista.

Luego de la información muchos especularon que se trataba de un supuesto interés por la herencia del ex presidente pero D´Alessandro comentó: “Acá no hay herencia. Esos supuestos son plena intervención del patriarcado que hace que se ponga énfasis en que una mujer tomaría esa decisión por un beneficio económico”, dijo y luego agregó: “Menem no tiene plata. Recordemos que aunque la tuviera, está inhibido y embargado por la causa de Río Tercero”.

El senador se volverá a casar con Zulema Yoma

En ese sentido, el letrado señaló que “a Menem sólo le quedaría la jubilación y la pensión, que es un derecho que tendría ella en caso de quedar viuda. Pero aquí no es la gran preocupación, porque a ella le sobra la plata”.

El matrimonio entre Menen y Zulema terminó de la peor manera cuando el riojano la hechó de la residencia presidencial en Olivos: “Es el triunfo del amor… es una historia increíble”, comentó D’Alessandro y confirmó que un funcionario público los casará en el domicilio de Menem. “Es un acto formal, con las restricciones que tiene hoy el sistema. Es una decisión de amor y no hay búsqueda económica porque es gente que no lo necesita”.

La responsable del acercamiento de los ex esposos fue su hija Zulemita quien dejó los rencores de lado y concretó el encuentro de sus padres: “Zulemita es quien colabora con ese acercamiento, les lleva a los nietos, está permanentemente cerca y pone paños fríos, siendo una verdadera árbitro en esa situación”, comentaron algunos conocidos.

Llamativamente, el anuncio de la boda de Menem y Zulema coincide con la noticia del casamiento de Cecilia Bolocco con José “Pepo” Daire. Y no se trataría de una mera casualidad porque según se sabe a Bolocco “Zulema la tiene entre ceja y ceja y por eso se habría apurado”.