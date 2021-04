¿Qué es lo que detiene a Cinthia Fernández de denunciar a Matías Defederico por violencia de género?

Hace algunos días, Cinthia Fernández tomó por sorpresa al mundo del espectáculo argentino cuando hizo muchas revelaciones respecto a su pasada relación con Matías Defederico. El año pasado, la angelita había dejado claro en su paso por el Cantando 2020 que no apreciaba para nada a su ex y padre de sus hijas, cuando incluso le dedico la canción que dice “rata de dos patas”. Pero las revelaciones de una relación tormentosa no tenían ya nada que ver con ese humor del programa, ya que la panelista relataba episodios de violencia, verbal y en algunos casos, física.

Durante el domingo, Fernández reveló en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, que a pesar de tener todas las pruebas, había una razón por la que todavía no había denunciado formalmente a su ex. Al parecer, la modelo fitness cuenta con fotos, registros y tomas de pantallas de los chats. Pero son sus hijas lo que la detiene.

“Siempre me pesa el ‘qué dirán’ mis hijas, si ellas me lo van a reprochar, si me van a acusar de haber denunciado al padre, un montón de cosas”, confesó a Juana Viale.

“Yo no te conozco, pero a mi me dicen de todos que sos una mamasa, que sos una leona, que son tres, que te la bancaste siempre sola, que ponés el cuerpo. Los hijos ven el esfuerzo de los padres”, la consoló la conductora sobre su testimonio.

El relato y las pruebas de Cinthia Fernández

“Una noche me trató mal mientras cenábamos, (…) y después se fue a bailar con una mina porque no volvió en toda la noche. Y entonces le mandé un mensaje a un amigo para darle celos. (…) Y él me amenazó todo este tiempo con contar eso y que mis hijas se enteren públicamente de que su madre había roto la familia”, comenta sobre uno de los episodios que más a repetido y que la impulsaron a separarse del padre de sus hijas.

“Yo le conté esto a mi abogado y hoy estoy consultando a una persona. Es difícil tomar la decisión. Tengo todas las pruebas: mis entradas a los hospitales, los chats, las fotos, tengo todo. De hecho, tenía la placa de mi dedo, cuando me pasó eso”, explicó.

“Mi hija es una prueba viviente, lamentablemente. La verdad es la verdad”, dijo quebrada, agregando sobre el momento en que una de sus pequeñas salió herida por un golpe que iba dirigido a ella. Estando allí, confesó que está a solo un paso de iniciar el proceso judicial.