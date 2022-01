Qué es de la vida de Martín Páez Roth, el hijo adoptivo de Fito Páez y Cecilia Roth

Aunque mantiene un muy bajo perfil, Martín Páez Roth dio una nota al noticiero de Telefé para la sección Herederos. Hijo adoptivo de la pareja que formaron Cecilia Roth y Fito Páez, el joven de 21 años es artista plástico -comenzó a pintar cuadros a los 3 años, a los 10 vendió una obra por 10 pesos a unos amigos de sus padres y en 2019 realizó su primera exposición-. En la actualidad se ocupa de llevar adelante la Tienda de Fito, el emprendimiento del músico a través del cual se comercializa merchadising como remeras y buzos, según Para Ti.

Martín se autodefinió como “un adolescente de 21 años al cual le gustan muchas cosas, pintar, dibujar, emprendimientos”. Addemás contó cómo es un día de su vida: “Me levanto temprano, desayuno, veo un poco de youtube, después me voy a mi oficina, contesto los mails, me pongo al día, trabajo en la tienda de mi padre, hacemos remeras, buzos, tratamos de que a la gente le llegue tanto como la música de Fito”.

Martín Páez Roth hijo de Cecilia Roth y Fito Páez

Fito y Cecilia estuvieron en pareja desde 1992 y hasta 2003. Martín, que nació en 1999, reveló no recordar cuando sus padres se separaron, aunque sí conserva en su memoria el hecho de que sus padres nunca se pelearon. Eso sí, dijo que su infancia fue complicada porque “era muy rebelde”.

Interrogado acerca de lo que aprendió de su papá, Martín reveló que Fito le “enseñó el valor de las cosas, la importancia de trabajar, el valor de la vida, y que no es fácil a veces estar en la vida y que hay cosas que siempre te van a pesar”.

Martín Páez Roth y Fito Páez

De su mamá, reconoce “tener el humor, la risa, siempre nos divertimos”. “Ella me da consejos de madre, no de trabajo, y es hermoso”, reveló el joven artista. “Mi padre me da consejos: pone orden y progreso”, agregó.

Martín Páez Roth y su madre, Cecilia Roth

“A ambos les agradezco por haberme criado de una forma tan buena y por haberme enseñado tanto”, añadió Martín, que actualmente vive con su mamá y está de novio. Eso sí, aclaró que le gusta mucho la música de Charly García y que su disco favorito es Clics modernos.