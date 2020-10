Qué es de la vida de Jim Carrey

Artinvit, una página de Estado Unidos hizo una consulta en Instagram sobre cuál es el actor favorito de Hollywood de los ’90 y la gente no demoró en nombrar al famoso actor Jim Carrey. Ante eso, fue publicada una foto donde se puede observar al actor en su juventud y en la actualidad.

Carrey durante toda su trayectoria protagonizó numerosos títulos de éxito que lo convierten en uno de los humoristas más reconocidos de Hollywood como ‘Un loco a domicilio’, ‘Mentiroso compulsivo’, ‘El show de Truman (The Truman Show)’, ‘Man on the Moon’, ‘Yo, yo mismo e Irene’, ‘El Grinch’ o ‘Como Dios’.

Además, otros usuarios contestaron los mensajes nombrando a otros actores como Keanu Reeves, Will Smith, Johnny Depp, Robert Downey Jr y Tom Cruise.

Pero volviendo a Jim Carrey, fueron más de cuarenta mil los seguidores que dieron su me gusta en esta reconocida cuenta de Instagram.