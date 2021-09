Qué es de la vida de Camila Rajchman, la primera cantante de Rombai

En 2016, Rombai explotaba en toda América Latina al ritmo de la cumbia pop. Y en su mejor momento, Camila Rajchman, la cantante femenina, decidió abandonar la banda uruguaya. “Por más que me duela el alma y se me raje el corazón, creo que es momento de dar un paso al costado”, comunicó a través de Facebook la joven que hacía dupla con Fer Vázquez.

Desde entonces, la rubia encaró un nuevo rumbo en su carrera mediática, lejos de los escenarios pero dentro de los estudios de televisión. “Siempre digo que Rombai fue la gran oportunidad de mi vida. Me ayudó a pararme desde un lugar de ‘sí, puedo. Me dejo de castigar para salir adelante y ser feliz’. Lo previo fue muy duro, pero me hice fuerte para lo que se vendría, aunque nunca me imaginé ese furor”, reveló en una entrevista con TN Show.

Y explicó que de haber seguido en la banda, no la hubiera pasado bien: “Si seguía me hubiese ido de otra forma que no iba a estar buena. Me fui feliz. Podría haber sido mejor, obvio. Pero le tengo mucho cariño a esa etapa vivida. Hace mucho tiempo que no hablo con Fernando Vázquez, tuvimos muchas idas y vueltas”.

Actualmente, la joven de 26 años trabaja como notera y panelista en Desayunos informales, un magazine de Canal 12 y asegura que está muy feliz con el desarrollo de su perfil como comunicadora. Además, tiene su propio proyecto musical, llamado Blonda, que quedó en pausa a raíz de la pandemia. “Lo dejé ahí para ahorrarme un dolor de cabeza. Sin embargo, ahora estamos retomando conversaciones para poner en marcha nuevos temas. Veremos qué pasa”, explicó y aseguró que para volver a Rombai se debe una charla con Vázquez,