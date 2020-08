“Que el señor Presidente me explique en qué fase de la ‘no cuarentena’ estamos”, pidió Juana Viale

A pesar de que el pasado viernes el presidente Alberto Fernández había anunciado la extensión del aislamiento social por dos semanas más en el país, en la jornada del sábado relativizó el término y aseguró que “en Argentina la cuarentena hace mucho tiempo dejó de pasar”. En la noche de ese día, Juana Viale decidió abrir el programa de “La Noche de Mirtha” con una desafiante frase sobre el tema.

“Otro sábado más en la ‘no cuarentena’, no sabemos cómo decirlo ya... Yo ya no sé. Que alguien me diga, señor Presidente, en qué fase estamos de la ‘no cuarentena’, o cómo hay que denominarla. Por favor”, dijo luego de abrir el ciclo en el que reemplaza a su abuela Mirtha Legrand.

Para suavizar el impacto que saben que pueden tener sus palabras, como ha ocurrido en los últimos días, Juana siguió la presentación del ciclo con un toque de humor: “Pero muy entusiasta, muy feliz, porque estoy haciendo otra vez el programa con toda esta compañía que son toda esta técnica y mi producción. Es gente que me quiere y algunos no tanto... Bueno, chiste”.

Pero el tema no concluyó ahí. Ya sentada en la mesa junto a sus invitados, Juana les preguntó a Horacio Cabak, Felipe Miguel, Marcelo Mazzarello y Silvia Fernández Barrio sobre el tema: “¿Alguien conoce algo para nombrar la nueva fase de la no cuarentena-cuarentena (sic)?”, lanzó y haciendo un juego de palabras con el dólar, agregó: “La cuarentena blue, la cuarentena paralela...”.

A la actriz le ha tocado ocupar el lugar de la diva de los almuerzos en sus dos ciclos de El Trece debido a que Mirtha es paciente de riesgo y desde que se decretó la pandemia decidió cumplir con el estricto aislamiento. En todo este tiempo, Juana ha sido protagonista de varias polémicas y muchas de índole política, un perfil que no se le conocía hasta el momento.