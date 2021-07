¿Qué dijo Horacio Cabak luego de la filtración de su audio criticando a Jujuy Jiménez?

Luego del escándalo de Horacio Cabak con su mujer y las supuestas infidelidades del conductor de “La Jaula de la Moda” (Magazine), Jujuy Jiménez confesó los duros momentos que vivió junto al ex modelo durante la conducción del programa “Informados de Todo” en América.

Ahora se conoció públicamente un audio en donde el ex integrante de “Polémica en el Bar” (América) tiene fuertes palabras con la modelo. Fue en “LAM” (El Trece) donde se escuchó por primera vez a Cabak hablando de su compañera de trabajo.

“Son muchas actitudes que está haciendo zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelot...”, se escucha decir al mediático en un mensaje grabado en el verano.

“Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de ‘frena y escuchá’ y ella me dice ‘Somos todos equipo, tenemos que hablar’”, continuó el mensaje.

“What the fuck? Dije ‘no amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo’, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire. Yo la voy a dejar sola en los móviles, pero bueno hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces”.

El tuit de Horacio Cabak en relación a su audio filtrado en donde habla mal de Jujuy Jiménez. Captura de pantalla

El audio se viralizó rápidamente y si bien Horacio Cabak no salió a decir nada, le dio “Me gusta” al análisis de un tuitero sobre lo sucedido: “Si todo lo que mandamos en privado se hiciera público, no habría INADI que resista”, manifestó el usuario Salustiano Provenza.

También el posteo sostuvo que Cabak está pagando las consecuencias de su postura política. “Tener opiniones distintas al kirchnerismo te hace blanco a todo tipo de operetas, cada vez más Venezuela-Cuba”, añadió.

Y fue por más: “Si lo decía en público sería repudiable, pero es un mensaje en privado, no jodan, decimos cosas peores, repudiable es la persona que filtro el audio”, finalizó.

Enterada Sofía Jiménez de lo dicho por su ex compañero de televisión agregó: “Habla de un nivel de agresividad que no está nada bueno. No me sorprende porque era algo constante. No entiendo por qué sale a la luz ahora. Esto es cosa del pasado. Era difícil trabajar con él, pero fue un aprendizaje. Entiendo que hay gente que se maneja diferente. En mi cabeza hay un concepto de trabajo en equipo”, dijo la joven en “Nosotros a la Mañana” (El Trece).

Finalmente agregó: “Es horrible querer ir a hacer tu trabajo y que no te permitan hacerlo. Si hay diferencias se pueden hablar. Él me duplica en edad, yo estoy empezando. Yo no le pedí el trabajo a nadie, ellos me llamaron. Fue realmente muy difícil”.