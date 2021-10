Qué dice el lenguaje corporal de Mauro Icardi en medio del escándalo: “Una persona abrumada, que se siente sola”

El encádalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez es un minuto a minuto, pero no todo es lo que los protagonistas dicen, sino también qué esconden y desean no verbalizar. Un especialista en comunicación no verbal analizó los gestos del futbolista y contó cómo vive este nivel de exposición de los últimos días.

En el programa A La Tarde, que conduce Karina Mazzocco por América, pusieron en pantalla una foto de Icardi en pleno entrenamiento con el París Saint-Germain (PSG) y se detuvieron a analizar los gestos del marido de Wanda Nara.

“Seño fruncido. Tan fruncido está su seño que se ven dos o tres líneas verticales. Este gesto es la unidad de acción número 4 es cuando estás enojado, cuando estás concentrado, o cuando no ves bien”, dijo Hugo Lescano, el analista de lenguaje corporal que invitaron a participar al ciclo de América.

Mauro Icardi

Y añadió: “Esto que está acá, sumado a los ojos, que es la tensión en los ojos, mirando hacia abajo, una persona abrumada, que se siente sola, se siente mal. No podemos decir que en todos los casos puede pasar, acá se interpreta de acuerdo al contexto”.

“La boca está levemente abierta. Los seres humanos lo hacemos cuando nos sentimos rodeados de una situación complicada. Y lo hacen los mamíferos cuando están en posición de ataque. Y un detalle, comisura de los labios hacia abajo. Aparece cuando estamos tristes, cuando no sabemos...”, finalizó.

Icardi subió una foto con Wanda Nara en la cama

Icardi subió este viernes dos historias a su cuenta de Instagram que después borró, pero bastó que estuviera unos minutos en la red social para que los fanáticos capturaran la foto que el deportista compartió con Wanda y hasta la arrobó.

“¡Cuando estás en mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón! ¿En qué quedamos, Wanda? No me queda claro”, escribió Mauro Icardi en una publicación que subió a Instagram Stories.