¡Qué boquita!:” No me rompan los huevos…”, Malaspina enojada con sus seguidores

Con más de 120 mil me gusta, un video de Romina Malaspina está dando que hablar. Se trata de unas imágenes de la conductora de paseo por un shopping donde no se la ve usando tapabocas. Esto provocó el comentario de los usuarios que ella no dudó en responder.

“No tengo barbijo porque es de antes de la Pandemia”, comenzó explicando Romina e Instagram, y, además, se enfureció y no pudo contener su respuesta: “No me rompan los huevos”.

Sin embargo, hubo algunos de sus fans que salieron en su defensa y dieron su apoyo a la modelo que nos tiene acostumbrado con sus posteos sensuales y polémicos.