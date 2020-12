Pura pasión: Male Narvay se divirtió en una fiesta y terminó a los besos con el DJ

Luego de una crisis de pareja y posterior separación de Julián Serrano, Malena Narvay bajó su perfil y no se le conoció romance o candidato alguno.

Con el paso de los meses y con un rumor instalado se vieron las primeras imágenes de la actriz con Leo Cepeha, un conocido DJ cordobés muy popular en las redes sociales.

Male Narvay en redes

Los fans de Male celebraron el romance porque la nueva relación prueba que la joven superó su depresión por la ruptura con Serrano.

En marzo de este año Narvay dijo de la ruptura con el actor: “La decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas. Siento que de a poco vuelvo a ser yo porque estuve muy perdida y ahora me estoy reencontrando”, afirmó en Teleshow.

Male Narvay en redes

“Yo perdoné mucho durante esa relación. Y no es que me arrepienta, pero no está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien por más de que lo ames con toda tu alma. No está bueno perder tu amor por vos. Obviamente puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero el amor no tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir. El amor debería ser en su mayoría para fluir y darnos alegría y crecer, o por lo menos yo creo en eso”, agregó en ese momento sobre sus vivencias junto al ex de Oriana Sabatini.

Ahora Malena se relaja y se deja enamorar por este joven al que todos comparan, por su parecido físico, con Paulo Dybala.