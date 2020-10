Pura felicidad: así fue la original propuesta de matrimonio de Ricky Montaner a Stefi Roitman

Hace dos semanas, se confirmó una noticia bomba y que sorprendió a los miles de fanáticos de la pareja: el casamiento entre Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Captura de Instagram

Esta vez y luego de haber confirmado su compromiso con unas fotos súper románticas, la modelo argentina compartió un video del momento en el que el cantante se lo propuso de una forma muy original. “La noche de mis sueños”, anotó la actriz argentina para describir lo que vivió.

"Si. Quiero pasar el resto de mi vida con vos. Espero que los inspire a ustedes también este amor que nos tenemos, que sentimos. Porque a mi me inspira, me da ilusión, me da fuerzas, felicidad, libertad. El amor de mi vida que llegó sin esperarlo. Para despertarme en tantos aspectos. Para hacerme crecer. Él tenía todo preparado. Desde siempre. Su obra es perfecta. Te amo para siempre Ricky, “Es como un sueño..'”, expresó la actriz junto a las emotivas imágenes.

En el video se puede ver cómo Stefi saca de adentro de una galleta un papelito con la inscripción “¿Te querés casar conmigo?” y se pone a llorar de la emoción. Después de leerlo ve a Ricky con el anillo en sus manos muy conmovido y le da el “Si”, que luego repite para las cámaras de la familia de su futuro esposo. ¡Qué lindo!