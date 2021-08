Puli Demaría mostró su impactante vestidor

Desde chiquita, Puli Demaría se ha sentido muy atraída por el universo de la moda. A tal punto que siempre contaba con un poco de dinero como para darse un gusto, no lo dudaba y se compraba un nuevo par de zapatos. “De chica, mamá me apodaba Imelda Marcos, por su gran colección. Si ahorraba algo de plata, era para comprarme un buen par de tacos”, reveló en una entrevista.

Y esta pasión queda más que expuesta en su vestidor. La DJ e íntima amiga de Pampita suele mostrarlo en las redes, ya que es uno de sus lugares favoritos para hacer fotos y, realmente, no tiene nada que envidiarle a otras famosas.

El ambiente es amplio con piso de madera y las paredes están repletas de estantes y percheros. A tal punto que no queda ni un espacio vacío. Además, no hay lugar para el desorden: todo está ordenado por tipo de prenda y color: jeans, camperas, suéters, zapatos de tacos, chatitas y zapatillas. Cada cosa ubicada en un lugar visible para que Puli pueda elegir qué ponerse con facilidad.

Y como si todo lo que ha comprado a lo largo de su vida no fuera suficiente, a raíz del parate que sufrió en la pandemia, ya que no podía trabajar como DJ porque no hubo fiestas ni eventos, la rubia decidió abrirse camino en el rubro del calzado con su propia marca. “Es difícil emprender en Argentina, pero estoy contenta de apostar. Esta marca es como el quinto hijo que siempre quise tener, pero después de la cuarta cesárea era riesgoso un nuevo embarazo y me tuve que ligar las trompas. La vida siempre te da revancha”, señaló.