Puli Demaría, la amiga de Pampita, se accidentó al tirarse en el dique El Carrizal

Mendoza es el nuevo destino elegido por los argentinos. En un año donde los viajes al exterior solo son para privilegiados, o atrevidos que no le temen al contagio, el turismo interno ha explotado y muchos compatriotas han descubierto destinos que antes no habrían pensado en conocer. Mendoza es uno de los lugares que se encuentran entre los más solicitados .

Desde tranquilos paseos por las viñas con degustaciones de los mejores vinos del país, a cenas y almuerzos en la famosa Arístides o los centros de Chacras y Maipú, o las travesías tipo turismo aventura por las montañas; el abanico de programas no bastan en la provincia. Muchos eligen apaciguar el calor sofocante con salidas al Dique Potrerillos y El Carrizal.

Entre ellas, la DJ Puli Demaría disfrutaba de una tarde en El Carrizal cuando sufrió un accidente que dejó inmovilizado parte de su cuerpo. La ex columnista de Pampita Online compartió una por las redes una foto donde podía verse su brazo envuelto en un férula, en donde agradecía al los médicos que la cuidaron.

El agradecimiento de la DJ por las redes.

Sus palabras sobre el accidente

“Estaba en el dique El Carrizal e hice un salto semi-olímpico, desde un trampolín muy alto. Casi un piso y medio de altura. Y el impacto con el lago, con el agua, me provocó un desgarro. Todo lo que va de la muñeca al hombro me quedó dolorido. Tengo un huevo”, dijo en su relató hecho a La Nación.

A pesar de su buena onda, la DJ tendrá una larga recuperación para poder mover con normalidad su brazo nuevamente: “Primero me dieron inyecciones para calmar el dolor y me inmovilizaron el brazo. Tengo que estar así cuatro días. También me van a hacer una ecografía. Va a ser larga la recuperación, pero voy a estar bien”.

Al final, expresó con humor: “Nadie me quita lo bailado. Por lo menos hice un salto y los niños estaban felices de ver a la mamá volar por el aire”.