“Preso, las pelotas”: la respuesta de Diego Maradona a sus hijas y Fernando Burlando

La salud de Diego Maradona quedó en el foco de la polémica después de la filtración de un polémico video en el que se lo veía bailando en un muy desmejorado estado. Su hija Gianinna no dudó en hacer pública su preocupación y reveló que junto a su hermana Dalma presentarán un pedido en la Justicia para que su papá trate su adicción al alcohol.

“Estoy en el límite donde no tengo que exponer a mi papá. Si lo hago, es delante de un juez. Que se pueda hacer judicialmente”, había dicho el pasado jueves en una charla con “Intrusos”. Además, trascendió que denunciarían al entorno de su padre por “abducción intelectual” y “privación ilegítima de la libertad”.

Este lunes, Fernando Burlando, abogado que defiende a Claudia Villafañe en todas las causas que tiene contra el “Diez”, hizo referencia a las personas que acompañan a Maradona en este momento: “Yo soy de la idea que para que una persona esté privada de su libertad no es necesario solamente estar en un sótano o encerrada con un candado, hay otras formas de privar la libertad. Cuando uno no tiene la capacidad y la posibilidad de decidir es una forma elocuente de privación de libertad”, dijo en diálogo con el programa de Jorge Rial.

“Los episodios que reiteradamente se han dado en la vida de los familiares de Diego Maradona, en las notas que ha hecho, por ejemplo, que tuvieron que ser rectificadas por él, sin existir una sola prueba de que haya expresado esas manifestaciones, hablan de que lo están acorralando y manejando su vida”, respondió.

Cansado de esta situación, el propio Diego grabó video en el que dejó un contundente mensaje para sus hijas el letrado, cargado de ironías y fiel a su estilo.

Sentado en un sillón y con las manos atadas, como si estuviese preso, en ex campeón del mundo comenzó diciendo con la voz temblorosa y mirando a la cámara: “Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad”.

Pero el acting terminó rápidamente con la “liberación de la cinta que ataba sus manos y un brusco cambio de tono: “Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa”, en referencia a la cinta con la que tenía atada las manos y con un tono firme, cerró: “Preso, las pelotas”.

Sin hacer referencia al episodio, pero justo después de la filtración, la que se expresó fue la mayor de las hermanas, que en su cuenta de Twitter escribió: “De un lado estamos todos los que lo queremos de verdad y del otro… Bueno, ya se sabe. Hay dos lados y es muy simple saber si estás haciendo las cosas bien cuando ves a los parásitos del otro lado”.