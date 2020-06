Angustiante momento en “El gran premio de la cocina”: un participante se quemó en vivo

El trabajo contra reloj, la dificultad de los desafíos y el trabajo con elementos de riesgo, hacen que los participantes de “El gran premio de la cocina” estén en todo momento expuestos a un accidente. Justamente eso fue lo que le pasó a Emmanuel, quien sufrió una importante quemadura en su mano izquierda mientras preparaba una sopa crema de papa.

En la tarde del miércoles en la octava temporada del reality gastronómico, el participante del equipo verde estaba muy comprometido con la preparación que debía entregarle al jurado y siguió cocinando pese al dolor. Recién cuando los concursantes se pararon frente al jurado, fue Carina Zampini quien advirtió la gravedad de la herida.

“Antes de comenzar la devolución: Emma te quemaste cuando pasó lo de la licuadora y te quisiste quedar para poder emplatar y no perder tiempo”, destacó la conductora y el joven reconoció que no pensó “que se había quemado tanto”.

Por la extensión de la quemadura, la conductora pidió que sea asistido por el personal médico. “Te pido por favor que salgas un segundo para que te asista y te cure la doctora y después te volvés a incorporar”, dijo la actriz, mientras que el jurado siguió degustando los platos del equipo rojo.

Al regresar Emmanuel, Carina volvió a preocuparse por su lastimadura. “¿Estás bien? Te quemaste toda la mano, mi amor. Ni te enteraste cuando te pasó por la adrenalina”, resaltó.

“Lamento mucho que te hayas quemado, les venimos diciendo que no sean tan atolondrados ni apurados. Sé que no fue por eso, pero fíjense, porque hubo un accidente”, le dijo el jurado Christian Petersen. “Me alegro que seas guapo y que hayan seguido cocinando a pesar de estar quemado. Te felicito. Está a punto de llorar, pobre Emma”, agregó.

“Si en algún momento no te sentís bien, y querés, vas al banco y otro integrante del equipo viene a recibir la devolución”, sugirió Zampini, aunque el participante prefirió quedarse disimulando al máximo el malestar que le estaba causando el accidente.