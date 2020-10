Preocupación en América: Nazareno Mottola tiene coronavirus

En medio de una ola creciente de contagios de coronavirus en los medios de comunicación se supo recientemente que el humorista Nazareno Mottola dio positivo para COVID 19 y debió aislarse de inmediato para no contagiar.

El integrante del programa de América “Polémica en el Bar” deberá ausentarse hasta que obtenga el alta y más allá del afecto enviado por los compañeros del joven y los deseos de que mejore pronto, se sabe que hay mucha preocupación entre el staff permanente del programa de actualidad.

Consultado por La Nación Mottola comentó cómo se siente luego de saber que está enfermo: “Estoy solo en Polémica en el bar y menos mal que voy lunes y miércoles, cuando me dieron el resultado del hisopado el sábado, avisé y me quedé encerrado. Apenas me enteré avisé a todos, a la gente del edificio que me crucé también porque además usé el ascensor y esas cosas. Por suerte, acá todo el mundo tiene buena onda, pero avisé a todos y me quedé encerrado en mi casa”.

Naza contó además que cuenta con la ayuda de sus vecinos en las compras diarias: “Cuando termine voy a agradecer a la gente del edificio porque realmente me ayudan, están a mí disposición y me preguntan qué necesito que me compren, me van a buscar las cosas, me suben los pedidos y me los dejan en la puerta de mi casa. Así que el edificio se portó muy bien conmigo”, señaló y esperando volver a la televisión muy pronto.