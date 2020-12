¿Por qué Barby Vélez ya no usa su anillo de compromiso?

Barby Vélez encontró el amor junto a Lucas Rodríguez y el fin de semana anunció a los cuatro vientos que se comprometió con su novio. Feliz, le contó a sus seguidores de las redes sociales que había aceptado y les mostró su anillo.

Pero lo que sorprendió a todos sus fans es que, a las 48 horas de la propuesta de boda, la ahora rubia no llevara su joya en la mano izquierda. Por ese motivo, comenzaron a consultarle a la hija de Nazarena Vélez qué había pasado porque temían que se hubiera arrepentido.

Y al ver la preocupación de la gente, Barby contestó el interrogante del anillo en una historia de Instagram: “Contesto por acá porque recibí muchos mensajes preguntando... El anillo me queda grande y me da miedo perderlo, por eso no lo uso. Ni bien lo achique, me lo verán siempre”.

Vélez y Rodríguez blanquearon su relación en 2017 y generaron gran revuelo porque él es el hijo de Fabián Rodríguez, el ex marido de Nazarena que fue hallado sin vida. Se habló de ellos y de su amor porque hubo un tiempo que fueron hermanastros pero lo cierto es que lo único que los une es su amor y el deseo de compartir toda una vida feliz juntos.