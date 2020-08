Por primera vez, Karina Jelinek habló de la reacción de su familia frente al rumor de que tenía novia

Luego de su debut en el “Cantando por un Sueño”, Karina Jelinek dio una nota al programa “LAM” (El Trece) y además de contar los pormenores de su actuación interpretando la canción “La Tonta” de Jimena Barón también se refirió a la confirmación de Yanina Latorre de que estaba de novia con una hermosa mujer.

La morocha comenzó diciendo que la información de su relación con Florencia Parise la perjudicó tanto, que su hermana al enterarse la eliminó de un grupo de WhatsApp que tiene su familia.

“Ella es muy especial, no le gustan que me expongan y que se digan cosas de mí. Es muy conservadora, me eliminó del grupo familiar y me bloqueó. Pero bueno, son peleas de hermanos que suelen pasar, ya se va a solucionar”, aseguró Jelinek en la nota del programa de Ángel De Brito.

“Que agradezca que no la etiqueté porque estaba muy molesta. Cuando le contesté ya no le llegaban mis mensajes, la llamaba y no me contestaba. Aunque sea quería mandarle ese mensaje por Twitter y no pensé que iba a tener tanta repercusión”, dijo la morocha en relación a la reacción de su hermana.

“Hace muchos años que no hablo de mi vida privada. Desde que me separé tomé esa decisión. El día que me decida a hablar será otra cosa…Hace 15 años que estoy en esto y aprendí a pagar un peaje, pero a veces lastima cuando salen cosas que no querés que salgan y dicen cosas que no querés que digan. Es un alto peaje”, concluyó la modelo que no negó ni aceptó su nueva relación.