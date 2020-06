“¡Pongan huevos y laburen, para eso los votamos!”, la calentura de Viviana Canosa frente a la chance de volver a Fase 1

Indignada. Asi se mostró Viviana Canosa en su programa Nada Personal, ante el inminente anuncio del Gobierno de adoptar una serie de medidas restrictivas para evitar el colapso del sistema de salud, especialmente en el AMBA, luego de la multiplicación de casos positivos.

En diálogo con Patricia Bullrich a través de videollamada, la conductora lanzó un fuerte descargo contra los gobernantes. “¿Dónde nos quieren llevar? ¿Sin transporte público, sin que la gente coma, sin que la gente labure? Les digo a todos los políticos, Alberto Fernández, a Larreta… ¡no podemos dejarnos manejar por la angustia!”, arrancó, visiblemente afectada.

“Yo quiero decirles algo como ciudadana: a mí no me maneja la angustia. Manejo una casa con un padre de 76 años, una hija de 7, mantengo mi casa, vengo a laburar, contengo a todos mis equipos de laburo, pago sueldos a la gente que no labura… ¡a mí no me vengan a decir que gobiernan con angustia! ¡Pongan huevos y laburen, que para eso los votamos!”, agregó enojada la periodista.

Y continúo: “No nos vengan con que son 15 días, y después 15 más... No se puede joder más con la salud mental de la gente ni con el bolsillo. No gobiernen con angustia: fúmensela”.

“Tenemos a 45 millones de argentinos con los huevos en la garganta, que no pueden más. Esos sí viven con angustia, y no viven en mansiones, ni les pagan las cuentas...”, continuó Viviana. Y dijo que, por su parte, es “una humilde trabajadora que labura desde los 18 años”. “Tengo 49 y nunca me regalaron nada”, siguió.

El tono de Canosa llegó a tal punto que incluso sorprendió a la exministra de Seguridad, que intentó calmarla. “Pará, pará... ¿qué te pasa? ¿Me podés escuchar a mí?”, intervino Patricia.

“Si hay alguien que ha hablado desde el primer día de que había que hacer equilibrio entre la economía, la salud y la salud mental, he sido yo”, intentó diferenciarse. Y le dijo: “No sé por qué reaccionás así, porque yo no te dije nada...”.

A lo que Canosa contestó que no le hablaba a ella, sino a los gobernantes, dado que momentos antes se había mencionado que Horacio Rodríguez Larreta, compañero de bloque político de Bullrich, estaba “angustiado y desesperado” ante el panorama.