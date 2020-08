¿Poliamor? Aseguran que la novia de Brad Pitt está casada y su marido, de 68 años, sabe de su relación

A fines de la semana pasada, se confirmó la noticia de que Brad Pitt está de novio con Nicole Poturalski, una modelo de 27 años de edad. Sin embargo y de acuerdo con el medio MailOnline, la joven estaría casada con un hombre de 68 años con el que tiene una relación abierta y sabe del acercamiento de su mujer con el actor de Hollywood.

Según se pudo saber, la modelo lleva ocho años casada con el conocido empresario gastronómico alemán Roland Mary, y la pareja tiene un hijo de 7 años, Emil. Pero a Mary, que es propietario del reconocido restaurante Borchardt en Berlín y que, según se informa, está en su cuarto matrimonio, no le importa que su joven esposa salga con Pitt.

“Todavía están casados, pero se podría describir su relación como un ‘matrimonio abierto’”, dijo un amigo de Poturalski y Mary al medio inglés. “Se ha casado varias veces y tiene cinco hijos”, dijo la fuente sobre el empresario, quien además aseguró que “Es un hombre filosófico. No le interesa la negatividad ni los celos”.

El esposo de la modelo tiene 68 años y tienen un hijo en común

Según varios medios estadounidenses, Brad Pitt, de 56 años, quedó hipnotizado por la llamativa morena de 27 años cuando la vio por primera vez en agosto de 2019.

El doble ganador del Oscar conoció Borchardt -muy popular entre los estadistas y las celebridades que visitan la capital alemana- y a su extravagante propietario Roland Mary, en 2009 cuando estaba filmando en Alemania para la película de Quentin Tarantino, Inglorious Basterds. Volvió al restaurante del centro de la ciudad en agosto del año pasado mientras promocionaba su última película, Once Upon A Time in Hollywood, con Tarantino, Leonardo Di Caprio y Margot Robbie.

Y fue en esa noche de agosto del año pasado cuando conoció a Nicole - que tiene un sorprendente parecido con su ex-esposa Angelina Jolie - por primera vez y se enamoró. La modelo estuvo en Los Ángeles unas semanas después para una sesión de fotos y se reunió con Brad. Más tarde fueron fotografiados juntos en un concierto de Kanye West en noviembre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles en 2019.

Un año después Brad Pitt y Nicole Poturalski son una pareja enamorada y actualmente de vacaciones en el lujoso Château Miraval, la mansión que él y Angelina Jolie tienen en la Provenza francesa, donde el famoso exmatrimonio se casó en 2014, una finca rodeada de viñedos.

El romance de Pitt Nicole llega mientras el actor batalla en la corte con Angelina Jolie. Semanas atrás se supo que Angelina intentaba destituir al juez John W. Ouderkirk, un juez privado, quien lleva adelante la extensa batalla de divorcio de la que alguna vez fue la pareja más amada por los medios de Hollywood. En documentos legales, los abogados del actor de 56 años acusó a la actriz de Tomb Raider de ejercer una “táctica transparente” para retrasar los procedimientos del divorcio. Consideran además que terminará por dañar a sus seis hijos: John (antes, Shiloh), Maddox, Pax Thien, Zahara y los mellizos Vivienne Marcheline y Knox Leon.