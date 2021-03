Polémico: Ricky Maravilla no sacó turno para ser vacunado contra el Covid-19 e igualmente recibió la dosis

Ricky Maravilla es una de las personalidades del mundo del espectáculo que está dentro del grupo de riesgo ante los contagios de coronavirus. Y la noticia que ha generado revuelo es que la semana pasada recibió la primera dosis de la vacuna pero no tenía turno para asistir.

Aunque tiene la edad requerida para recibir la vacuna, 75 años , saltó un paso importante que bien está informado en la página web de Vacunate, del gobierno de Salta.

El músico confió a la prensa que llamó al 148 para pedir su turno y que luego, a través de un familiar, le llegó la data de que en el hospital Papa Francisco, estaban vacunando: “Fui, hice la cola, había cinco personas y cuando me llegó el turno me recibieron amablemente, me colocaron la vacuna. Me la aplicó Soledad que la llevo en mi recuerdo y a todos los profesionales les mando un saludo y agradecimiento como ciudadano salteño”.

Ante su declaración en “Nosotros a la mañana”, Sandra Borghi lo interrumpió: “No es lo que dicen los protocolos, ¿sabes que algo está mal? ¿O en Salta es así?”. Y él añadió: “No puedo opinar al respecto, puedo decir que había cinco personas mayores delante mío, hice la cola y cuando llegó el turno me anotaron, me pidieron documentos y me vacunaron y el 25 de marzo me tengo que dar la segunda dosis”.

“En la fila había gente del barrio, gente mayor. Teniendo la edad necesaria y la posibilidad lo hice, pero no puedo responder por las autoridades”, soltó el músico aunque la periodista se comunicó con el personal salteño y le resaltaron: “Estamos vacunando a los anotados”.