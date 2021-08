Polémico hilo de Twitter recordó amores perdidos de la farándula argentina

Se trata del tema viral de la semana. Una joven se puso a investigar sobre un viejo romance de famosos y comenzaron a surgir archivos de Google que la dejaron impactada. Leila Pérez realizó esa pesquisa por un tema laboral y como consecuencia reflotaron las fotos de antiguas conquistas que adornaron las páginas de más de una revista.

“Tuve que chusmear un viejo romance de famosos por laburo y me acordé de parejas argentinas que no recordaba que habían salido. Dios, que bendición este trabajo que me da mechita tuitera”, dijo Pérez en Twitter.

Lo siguiente fue un anuncio, o una advertencia para los nostálgicos de los chimentos: “Abro hilo titulado ‘Esta pareja existió’”.

Así, fueron aparecieron fotografías viejas de famosos que “salieron” o estuvieron en pareja y que el tiempo olvidó. Y como si una foto no fuese suficiente prueba de la existencia de la relación, la moda que ofrecen los protagonistas ayuda a ubicarla en el tiempo. ¿Vos los recordabas?.

Así, las imágenes compartidas en Twitter comenzaron a llover, recordando parejitas que pocos hoy quizá recuerden existieron.