¡Polémico! Andrés Calamaro dijo que “el dióxido de cloro es la única cura que conocemos” y lo fulminaron

En las últimas horas, Viviana Canosa se vio envuelta en una gran polémica y se volvió viral en las redes por tomar dióxido de cloro al aire en su programa del Nueve, “Nada Personal”.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo a cargo del control de los productos farmacéuticos que se comercializan en la Argentina, salió a recordar la prohibición de consumir dióxido de cloro.

En el comunicado, la Anmat aclaró: “Debido a la circulación de información en redes sociales y medios digitales relacionados a la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, se recuerda que el producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso”, aclaró en un comunicado la ANMAT.

En este marco, quién se sumó a lo polémica desde Twitter fue el cantante Andrés Calamaro, quién dio su opinión a favor de tomar dióxido de cloro.

“El dióxido es la única cura que conocemos. La otra es quedarse en casa y no está funcionando. Esperar el verano no funciona donde ahora es verano. Otra solución, como una vacuna, no existe. Quedarse esperando una vacuna es abonar al miedo”, escribió el cantante.

Y continuó: “Para que una vacuna circule oficialmente, tiene que funcionar en treinta mil sujetos. De momento, que yo sepa, ninguna posible vacuna arroja resultados alentadores más allá de rumores. El DDC puede haber curado a cien pacientes, o a MIL ... Es una esperanza con base científica”.

Un seguidor le preguntó si la base científica eran sus médicos omeópatas, y él contestó: “No. La fuente es el científico Andreas K... Mil científicos de reunieron esta semana en España para avalar la cura no corporativa. Base científica sobra, basta con ser curioso y leerla. Las clínicas estallan porque no se prueba el único método probado por la ciencia”.

Y aseguró: “Las pruebas con el DDC funcionaron. Son mas eficaces que la cuarentena total. De momento es lo único que existe. No se conoce un caso de muertos por ingestión de DDC ... Si existe una posibilidad ya vale la pena”.