Podrían impugnar el casamiento de Sandro y Olga Garaventa por ser ilegal: ¿Quién es la verdadera viuda?

A 11 años de la muerte de Sandro en Mendoza, volvieron a poner en dudas el matrimonio del artista con su última pareja, Olga Garaventa. Hay quienes dan por hecho que se casaron bajo la ilegalidad, ya que ambos manifestaron que eran solteros al momento de casarse, pero aún estaban unidos con sus antiguas parejas, por lo que la verdadera viuda del cantante sería su exmujer.

Lo que ocurre es que aparentemente nunca se disolvió -a través de un divorcio- el casamiento de Sandro con Julia Adela Visciani, ocurrido en México a mediados de los años 70. Y, cuando en 2007 contrajo matrimonio con Garaventa, en la libreta figuraba como “soltero”.

En el programa A La Tarde, que conduce Karina Mazzocco, volvieron a tocar el tema y el reconocido abogado, Fernando Burlando, aclaró cuál es la situación judicial del tema.

Esta en dudas el matrimonio de Olga Garaventa y Sandro.

“Lo que les puedo decir es que ese matrimonio se realizó en su momento, ahora tal vez no es usual, pero en aquel entonces existían los matrimonios vía México, que tenían características muy particulares: obviamente era la forma de casarse cuando uno no podía casarse en el país o quería que la noticia no se sepa”, explicó Fernando Burlando, el abogado que representa a Silvia Julia Camerucci, la hija de Visciani.

“Según la propia familia Julia Adela Visciani, su propia hija refiere que no hubo ningún tipo de divorcio. O sea, el casamiento estaría vigente, por lo menos para lo que es la legislación mexicana”, indicó.

“Habría que investigar un poco más pero realmente es una problemática jurídica bastante importante. Sí es cierto que normalmente este tipo de casamientos que se hacían vía México, tal vez terminaban en la nada, sin ningún tipo de formalidad. No se usaba el divorcio cuando las parejas quería separarse”, agregó el letrado.

“Este fue un casamiento vía México, que debe haber registros de ese casamiento, porque había registros, y obviamente no procedieron a hacer el divorcio, por lo que efectivamente la viuda sería Julia”, cerró el abogado al respecto.