“Pobrecita de la ex”: el pícaro video de Mica Viciconte contra ¿Nicole? que compartió en Tik Tok

No cabe duda que Mica Viciconte es una influencer, ya que cuenta con un gran número de fans que la sigue en cada una de sus redes sociales. Tik Tok no es la excepción, ya que la ex “Combate” tiene más de medio millón de seguidores.

Este viernes, la novia de Fabián Cubero compartió un video en la red social que superó las 49 mil reproducciones, pero que, por sobre todo, generó suspicacias. Es que la panelista de El show del problema interpretó uno de los hit de Samy y Sandra Sandoval, y todas las miradas quedaron posadas nada menos que sobre Nicole Neumann.

Con filtros en la imagen para hacerlo más divertido, Mica hizo la mímica de cantar el tema La Patrona mientras tomaba una copa de vino. “Pobrecita de la ex, todavía no supera que la patrona soy yo. Y que haga lo que quiera”, actuó Viciconte su versión del fragmento de la canción que se hizo viral en las redes sociales.

Enfrentadas al nivel de que pesa sobre Mica Viciconte una medida judicial que la multa en caso de que hable de Nicole Neumann, las especulaciones sobre que fue una ironía contra la ex de Fabián Cubero no se hicieron esperar.